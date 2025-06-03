Haziran ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Mayıs ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Mayıs enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli oldu ve Mayıs ayı kira zammı da netlik kazandı. Bu noktada ‘’2025 Haziran kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları ev ve işyeri sahipleri ile kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, konut ve iş yeri TÜFE Haziran ayı kira artış oranı hesaplama işlemleri.

1 /4 Ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen Haziran 2025 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon verileri ile netlik kazanacak.

2 /4 HAZİRAN KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Haziran ayının kira zammı, enflasyon rakamalarının açıklanacağı 3 Haziran gününde netlik kazanacak. Enflasyon rakamları söz konusu tarihte saat 10:00'de belli olacak. Böylece ev ve iş yeri sahipleri, kontrat yenileme döneminde kiracılarına belirlenen tutar üzeriden zam uygulayabilecek.



3 /4 MAYIS KİRA ZAMMI NE OLMUŞTU? Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerine göre, ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 48,73 olmuştu. Nisan 2025’te aylık enflasyon yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 olarak kaydedildi. TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,36 oldu. Öte yandan nisan ayında zam oranı yüzde 51.26 olmuştu.

