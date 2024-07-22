TOKİ sosyal konut fiyatları ne kadar?

Yapılan ilk açıklamada TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek olan 250 bin konut için 2+1 evlerin fiyatı 608 bin TL 3+1 konutların fiyatı ise 850 bin TL olarak açıklanmıştı. Aynı şekilde 850 bin TL olan 3+1 ev fiyatınında Büyükşehirler dışında kalan iller için geçerli olduğu ifade edilmişti.