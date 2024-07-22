TOKİ Kırklareli sosyal konutlara ilişkin son durum araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunanlar, TOKİ sosyal konut fiyatları ile konut belirleme kura tarihlerini merak ediyor. Peki Kırklareli sosyal konutların fiyatları belli oldu mu? TOKİ Kırklareli sosyal konut belirleme kuraları ne zaman çekilecek? İşte TOKİ sosyal konut fiyatları.
TOKİ, Türkiye genelinde sıklıkla sosyal konut projeleri hayata geçirir. Bu projeler, genellikle düşük ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılır. Ancak her proje, farklı illerde ve farklı sayılarda konut inşa edilmesi şeklinde gerçekleşir. Peki TOKİ Kırklareli sosyal konut belirleme kuraları ne zaman çekilecek?
Kırklareli'de TOKİ sosyal konutların kuraları 12 Mart'ta noter huzurunda çekilmişti. TOKİ Kırklareli sosyal konut projesinin hak sahipleri konut fiyatları ile konut belirleme kura tarihlerini sorguluyor. Peki Kırklareli sosyal konutların fiyatları belli oldu mu? TOKİ Kırklareli sosyal konut belirleme kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ Kırklareli Kavaklı 55/250000 sosyal konut projesinde hak sahibi olan vatandaş konutların son durumuna ilişkin sosyal medya üzerinden bilgi almak istediğini dile getirdi. TOKİ de vatandaşın bu talebine şu şekilde cevap verdi: “Projelere yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecek ve İdaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.
Sözleşme imzalama programı için tarih belirlenmesinin ardından web sitemiz http://toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir.”
TOKİ sosyal konut fiyatları ne kadar?
Yapılan ilk açıklamada TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek olan 250 bin konut için 2+1 evlerin fiyatı 608 bin TL 3+1 konutların fiyatı ise 850 bin TL olarak açıklanmıştı. Aynı şekilde 850 bin TL olan 3+1 ev fiyatınında Büyükşehirler dışında kalan iller için geçerli olduğu ifade edilmişti.
TOKİ sosyal konut büyükşehir fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konutlarda büyükşehirlerdeki fiyatlar şu şekilde açıklanmıştı:
İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 679.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.546,25 TL
İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 770.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.887,50 TL
İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 950.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.562,50 TL
Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 643.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.411,25 TL
Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 729.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.733,75 TL