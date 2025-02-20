Yurt genelinde kar yağışının etki göstermesi ile birlikte birçok şehirde okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli Valiliği okulların durumu ile ilgili açıklama bulunuyor. Kocaeli'de okullar tatil mi? sorusu öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Peki, Yarın Kocaeli'de 21 Şubat Cuma günü okullar tatil mi? 21 Şubat yarın Kocaeli'de okullar tatil edilecek mi? İşte Kocaeli Valiliği 20-21 Şubat kar tatili açıklaması...
Kar tatili haberleri son dakika valilik açıklamaları ile gelmeye devam ediyor. 20 Şubat'ta okulların tatil edilmesiyle "Yarın okullar tatil mi1 sorusu 21 Şubat 2025 Cuma günü için öğrenci ve veliler tarafından gündeme geldi. Peki, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...
KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de 20-21 Şubat 2025 Perşembe ve Cuma günü kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.
KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN 2 GÜN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI
Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda; " Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe günü, İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (Kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen kar, Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için 2 bin 321 personel ve 623 araç ve iş makinesiyle tedbir aldı. Kar yağışının etkisini artırdığı güzergahlarda ise kar küreme çalışması gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada; buzlanmayı önlemek için alımı gerçekleştirilen 47 bin ton tuzun ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladığı, yaklaşık 15 bin ton tuzun da kent genelinde buzlanmanın etkili olduğu bölgelere gönderildiği bildirildi.