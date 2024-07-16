En düşük emekli maaş zammıyla ilgili emeklilerin beklediği karar bugün açıklandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşı ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. En düşük emekli maaşının 12.500 TL olacağı söylentilerinin ardından kök maaşı hesaplama tablosu da merak ediliyor. Emekli kök maaşı açıklandı mı, En düşük emekli maaşı 2024 ne kadar olacak? İşte son dakika açıklaması ile değişen emekli maaşlarındaki son durum...
Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile emekli zammıyla ilgili değerlendirme yapıldığını ifade etti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon kaynaklı %24,73 zam alırken bu artış kök maaşlara yansıtıldı. Kök maaşı ise zamla birlikte en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında kalan vatandaşlar zamdan yararlanamadı. Daha önce yapılan açıklamada emekli zammı için hafta başı işaret edilirken emekli zammıyla ilgili kritik açıklama geldi.
EMEKLİ ZAMMIYLA İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli zammıyla ilgili önemli açıklama geldi. Güler açıklamasında "
Hafta sonu Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız, Sosyal Güvenlik Bakanımız, genel başkan vekillerimizle beraber bir değerlendirme yaptık. Bakanlıklarımızın etki analizlerini aldık, onlar üzerinde çalıştık." ifadesini kullandı.
Analizler sonucu ortaya bazı rakamların çıktığını belirten Güler, "Bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Tahmin ediyorum yarın vergi mevzuatımız da var. Onlarla birlikte inşallah yarın Meclis Başkanlığımıza bunu arz etmeyi düşünüyoruz." dedi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2024 NE KADAR?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler son yaptığı açıklamada bulundu. Açıklamaya göre, en düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu.
SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
10 bin lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.
SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.
Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.
BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?
Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.
Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.