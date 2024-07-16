Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile emekli zammıyla ilgili değerlendirme yapıldığını ifade etti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon kaynaklı %24,73 zam alırken bu artış kök maaşlara yansıtıldı. Kök maaşı ise zamla birlikte en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında kalan vatandaşlar zamdan yararlanamadı. Daha önce yapılan açıklamada emekli zammı için hafta başı işaret edilirken emekli zammıyla ilgili kritik açıklama geldi.