Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu. İstanbul, 18 bin 645 ile nisanda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 889 konut satışıyla Ankara, 7 bin 14 ile İzmir takip etti. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. İstanbul’da Esenyurt, Avcılar, Pendik gibi bölgelerde fiyatlarda rekor artışlar yaşanıyor. İşte en çok ve en az konut satışı olan iller.

1 /7 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 56,6 artışla 118 bin 359'a çıktı. İstanbul, 18 bin 645 ile nisanda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 889 konut satışıyla Ankara, 7 bin 14 ile İzmir takip etti.

2 /7 Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 37 konutla Ardahan, 75 konutla Tunceli ve 88 konutla Bayburt olarak sıralandı. İstatistiklere göre, nisanda yabancılara 1440 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 13,2 arttı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,2 oldu.

3 /7 Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı? Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 529 konutla İstanbul aldı. Bu ili 497 konutla Antalya ve 117 konutla Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 azalarak 6 bin 18'e geriledi. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Nisanda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 276 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 128 konutla İran ve 120 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

4 /7 İstanbul'da konut fiyatları en çok artan ilçeler hangileri? İstanbul son yıllarda konut piyasasında belirgin bir değişim yaşıyor. Bazı bölgelerde konut fiyatlarında önemli bir artış yaşanırken, bu hareketlilik şehrin birçok semtini etkiliyor. Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz gibi ilçelerde gayrimenkul piyasası ise adeta zirveye tırmanıyor. Hürriyet’e konuşan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İl Başkanı Sevil Ece Gümüş Kapar İstanbul’daki konut fiyatlarına ilişkin, “Özellikle Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Esenyurt, Avcılar, Pendik ve Tuzla gibi ilçelerde ciddi fiyat artışları yaşandı.

5 /7 Bu bölgeler, geçmişte İstanbul’un daha ulaşılabilir konut alanları olarak görülüyordu. Ancak son yıllarda; yeni metro hatları ve ulaşım projeleriyle entegrasyon, kentsel dönüşüm projeleri, yatırımcıların düşük maliyetle yüksek kira getirisi beklentisiyle yönelmesi, bu bölgelerdeki fiyatları yukarı çekti. “Esenyurt ve Avcılar, geçmişte uygun fiyatlı konutlarıyla öne çıkarken, artık pek çok dairenin fiyatı Büyükçekmece veya iç bölgelerdeki lüks dairelerle yarışır seviyeye geldi” diyen Kapar, “Esenyurt’ta ortalama konut metrekare fiyatı 19.000 TL civarındayken, Avcılar’da bu rakam 23.000 TL’ye kadar çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.

6 /7 İstanbul’un hangi ilçelerinde konut fiyat artışları sınırlı kaldı? Silivri, Çatalca, Şile, Sultanbeyli, Esenler ve Arnavutköy gibi şehir merkezine uzak veya gelişim süreci devam eden ilçelerde, fiyat artışları diğer bölgelere kıyasla daha yavaş olduğunu söyleyen Sevil Ece Gümüş Kapar, şu önemli bilgilerin altını çizdi:

