LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise tercih dönemi başlamakta. Öğrenciler Bursa'da sınavsız, yani Ortaokul Başarı Puanı (OBP) ile öğrenci alan okulları ve bunların taban puanlarını merak ediyor. Sınavsız öğrenci alan liseler, genellikle adres bazlı kayıt sistemiyle öğrenci kabul eder. Bu liselerin taban puanları, her yıl ilgili okulun kontenjanına, başvuru yoğunluğuna ve öğrencilerin OBP'lerine göre değişiklik gösterir. İşte Konya’da OBP ile öğrenci alan liseler.

1 /10 Konya OBP taban puanları merak konusu. Konya’da LGS tercihleri sırasında “sınavsız” yani yalnızca OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ile öğrenci alan okullar oldukça talep görüyor. Aşağıda ilçelere göre bazı önemli liselerin 2024–2025 yılı itibarıyla taban OBP (en düşük yerleşen öğrencinin puanı) bilgileri yer alıyor. İşte Konya’da sınavsız girilen liseleri.

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