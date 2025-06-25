KOSGEB, girişimcileri destekleme amacıyla çeşitli programlar sunarken, iş geliştirme desteği de bu kapsamda önemli bir yer tutar. İşletmelerin büyüme ve rekabet güçlerini artırmalarına yönelik tasarlanan bu destek, genellikle işletmelerin belirli ihtiyaçlarına (danışmanlık, eğitim, tanıtım, vb.) göre modüller halinde verilir. KOSGEB 2025/II. dönem iş geliştirme desteği başvuruları 2 Haziran'da başladı. Peki iş geliştirme desteği başvurusu ne zaman bitecek, son gün ne zaman? KOSGEB iş geliştirme desteği ne kadar?

1 /7 KOSGEB’in İş Geliştirme Desteği (resmî adıyla “Girişimci Destek Programı – İş Geliştirme Desteği”), yeni kurulmuş ya da kurulmakta olan işletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlamak, büyümelerini desteklemek ve kapasitelerini artırmak amacıyla sağlanan geri ödemeli finansal destek programıdır. Peki KOSGEB 2025/II. dönem iş geliştirme desteği başvuruları ne zaman bitiyor?

2 /7 KOSGEB İş Geliştirme Desteği başvurusu ne zaman sona erecek? KOSGEB iş geliştirme desteği 2. dönem başvuruları 2 Haziran'da başlmıştı, son başvurular ise 30 Haziran'da alınacak. KOSGEB iş geliştirme desteği kapsamında girişimcilere 1.5 milyon TL yardım sağlanacak. Kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olanlara da ek olarak 150 bin TL verilecek.

3 /7 KOSGEB İş Geliştirme Desteğinden kimler faydalanıyor? KOSGEB'in sağladığı yardımdan; İmalat – Telekomünikasyon - Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler - Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine dair sektörler faydalanabilir.

4 /7 KOSGEB İş Geliştirme Desteğiyle hangi giderler destekleniyor? Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin; personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine destek veriliyor.

5 /7 KOSGEB İş Geliştirme Desteği ne kadar? 1 milyon 500 TL geri ödemeli destek, faizsiz ve komisyonsuz olarak uygulanıyor. Yardımdan yararlanan işletmelerin geri ödemeleri de 36 alık program sonunda başlayacak.

6 /7 KOSGEB İş Geliştirme Desteği nasıl alınır? Başvuruları uygun bulunan adaylar, ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından otomatik yöneldiriliyor. Kurullardaki KOSGEB personeli, öğretim görevlileri ve sektör temsilcileri tarafından başvurular değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucundaki puanlamada, ülke genelinde ilk 1000'e ve kendi ilinde de ilk 10'a giren başvuru sahipleri jüri değerlendirmesine iletilecek.