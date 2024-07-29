KPSS 2024/1 tercih sonuçları son dakika ÖSYM duyurusu ile açıklandı. ÖSYM tarafından 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınmıştı. Açıklanan sonuçlara göre toplam 1.046 lisans, 615 önlisans ve 155 ise orta öğretim mezunu kamuya yerleşti. İşte KPSS 2024/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı ile KPSS-2024/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar.

1 / 14 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11-18 Temmuz tarihlerinde tamamlanan KPSS tercihlerinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. İşte KPSS 2024/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı.

2 / 14 KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

3 / 14 KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. KPSS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



4 / 14 KPSS 2024/1 TERCİHİYLE KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ? ÖSYM tarafından açıklanan personel yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan sayısı toplamda 98 bin 526 kişi oldu, bin 816 kişi yerleştirildi.

5 / 14 Tercih yapanların 5 bin 589'u ortaöğretim mezunu olurken, 155 ortaöğretim mezunu yerleştirildi. Tercih yapanların 40 bin 568'i ön lisans mezunu olurken, 615 ön lisans mezunu yerleştirildi. Tercih yapanların 52 bin 369'u lisans mezunu olurken, bin 46 kişi yerleştirildi. Yerleştirilmelerin ardından boş kontenjan kalmadı.





6 / 14 KPSS-2024/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

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