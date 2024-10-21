2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu adayların yoğunlaştığı konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile kılavuzun yayınlanması ve tercih döneminin başlaması bekleniyor. KPSS önlisans tercihleri, 2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu ve ne zaman başlayacak? sorularına yanıt aranıyor. 20 Eylül'de açıklanan KPSS ön lisans sınav sonuçlarının ardından, sınavdan aldıkları puanlara göre adaylar tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?