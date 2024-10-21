2024 KPSS önlisans tercihleri için adaylar heyecanla tercih takvimini bekliyor. 20 Eylül'de KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından, kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adaylar için tercih süreci başlayacak. KPSS önlisans tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yayımlanacak ve bu kılavuz, adayların tercihlerini yaparken kullanacakları detayları içerecek. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?
2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu adayların yoğunlaştığı konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile kılavuzun yayınlanması ve tercih döneminin başlaması bekleniyor. KPSS önlisans tercihleri, 2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu ve ne zaman başlayacak? sorularına yanıt aranıyor. 20 Eylül'de açıklanan KPSS ön lisans sınav sonuçlarının ardından, sınavdan aldıkları puanlara göre adaylar tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS Ön Lisans tercih tarihleri, sınava katılım sağlayanlar tarafından araştırılıyor. Kamuda 2 yıllık ön lisans mezunları için ayrılmış kontenjanlara tercih yapacak olan adaylar, listelerini KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu ışığında hazırlayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih açıklaması bekleniyor. 2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek. KPSS ön lisans tercih takviminin ekim ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS ön lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
ÖSYM tarafından açıklanan KPSS ön lisans sonuçları sonrasında tercih tarihleri bekleniyor. KPSS Ön Lisans tercih kılavuzunun yayınlanması için Lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI!
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans'a (2024-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.