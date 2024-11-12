KPSS ortaöğretim taban puanları, lise mezunlarının kamu kurumlarında memur olabilmek için aşması gereken önemli bir eşiktir. Her yıl yapılan KPSS sınavı sonucunda belirlenen bu puanlar, adayların atama şanslarını doğrudan etkiler. KPSS atama puanları, kadroya göre değişiklik gösterir ve adayların tercih ettiği göreve yerleşebilmeleri için bu puanın üzerinde bir puana sahip olmaları gerekir. Ortaöğretim KPSS düz memur atama puanları ise özellikle lise mezunlarının en çok merak ettiği konulardan biridir. Peki, KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma girilir?