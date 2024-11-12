KPSS ortaöğretim taban puanları, KPSS atama puanları ve ortaöğretim KPSS düz memur atama puanları, adayların yerleştirme sürecinde sıklıkla merak ettiği konulardır. Ortaöğretim kamu personel seçme sınavına giren adaylar, kamu kurumlarına atanabilmek için belirlenen taban puanları öğrenmekte yarar sağlar. Her yıl değişkenlik gösteren KPSS taban puanları, kadro sayısına ve aday yoğunluğuna bağlı olarak belirlenir. Bu süreçte atama puanlarını ve düz memur kadrolarının puanlarını takip eden adaylar, kendi puanlarına uygun kontenjanları değerlendirerek tercih yapabilir. Peki, KPSS ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla hangi kuruma girilir? İşte güncel ortaöğretim taban puan ve ÖSYM duyuruları ve tercih kılavuzu detayları.
KPSS ortaöğretim taban puanları, lise mezunlarının kamu kurumlarında memur olabilmek için aşması gereken önemli bir eşiktir. Her yıl yapılan KPSS sınavı sonucunda belirlenen bu puanlar, adayların atama şanslarını doğrudan etkiler. KPSS atama puanları, kadroya göre değişiklik gösterir ve adayların tercih ettiği göreve yerleşebilmeleri için bu puanın üzerinde bir puana sahip olmaları gerekir. Ortaöğretim KPSS düz memur atama puanları ise özellikle lise mezunlarının en çok merak ettiği konulardan biridir. Peki, KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma girilir?
KPSS Ortaöğretim Puanlarıyla Hangi Kadrolara Yerleşilir?
KPSS ortaöğretim puanları ile adaylar, farklı kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Ortaöğretim KPSS düz memur atama puanları, genellikle daha genel nitelikli kadrolar için geçerlidir. Ancak adayların alan bilgisi, yabancı dil seviyesi gibi diğer kriterler de atama sürecinde değerlendirilir. Bu nedenle, adayların sadece yüksek bir KPSS puanına sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda kendilerini geliştirmeye de önem vermeleri gerekir.
KPSS ortaöğretim atama puanları
KPSS Ortaöğretim atama puanları henüz yayımlanmadı. Ortaöğretim tercih kılavuzu önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayımlanıyor olacak.
Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.
KPSS B grubu kadro nedir?
Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.
a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibarıyla sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
B grubu kadrolara yerleşme işlemi
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adaylara internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.