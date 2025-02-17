Kamu kurumları, çeşitli pozisyonlar için personel ve işçi alımları yapmaktadır. Bu alımlar genellikle belirli süreçleri içerir ve bazı pozisyonlar için sınav, mülakat veya kura gibi yöntemler uygulanabilir. Ancak, bazı durumlarda sınavsız, mülakatsız ve kurasız kadrolu işçi alımları da yapılabilmekte. İşte işçi alımı yapan kamu kurumları.

1 /6 KPSS puanı ile KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı. İlanların büyük çoğunluğunda KPSS şartı aransa da Türkiye Taş Kömürü Kurumu gibi KPSS şartı aranmayan ilanlar da var. İşte kamuya işçi alımı yapan kurumlar.

2 /6 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başladı mı? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 206 kişi istihdam edecek. KEGM 206 işçi alımı başvuruları, 17 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı ve 21 Şubat Cuma günü sona erecek. Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen giderek yapabilirler. İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden görülebilecek.

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3 /6 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi kadro ve branş dağılımı Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daimi işçi statüsünde 21 ikinci kaptan, 21 ikinci mühendis, 10 kılavuz kaptan, 1 mühendis, 4 büro personeli, 19 tekniker, 2 veri giriş operatörü, 2 gözcü muhabereci, 10 tahlisiyeci, 71 gemici ve 45 yağcı olmak üzere 206 personel alınacak.

4 /6 TÜBİTAK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK bünyesinde 737 işçi istihdam edilecek. Başvurular 17 Şubat itibariyle başladı. Yapılacak alımların Ankara, Bursa, Gebze gibi çeşitli iller için olacağı duyuruldu. KPSS şartı aranmazken, yabancı dil bilme şartı tüm adaylar için geçerli olacak. Başvurular 10 Mart tarihine kadar devam edecek. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

5 /6 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işçi alımı ne zaman? Üniversitede çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11.02.2025-17.02.2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.