AK Parti’nin geçen hafta TBMM’ye sunduğu torba yasa teklifine göre, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerine yönelik yıllık 750 liralık kesinti yapılmasına yönelik detaylar belli oldu. Savunma sanayii yatırımlarına ek kaynak için kredi kartlarından da hizmet bedeli alınacak. 100 bin lira üstü harcama limiti olan kartlardan 750 TL Savunma Sanayi Destekleme Fonunu'na aktarılacak. Kredi kartı limiti 100 bin TL üzeri vergi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Adalet ve Kalkınma Partisi, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yeni kaynak sağlamak için hazırlanan yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklif, 100 bin lira üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira fon payı kesintisi planlıyor.
100 BİN TL ÜZERİ KREDİ KARTI 750 TL VERGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
100 bin TL üzeri limitli kredi kartlarından alınacak 750 TL kesintinin tarihi belli oldu. AK Parti’nin geçen hafta TBMM’ye sunduğu torba yasa teklifine göre, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerine yönelik yıllık 750 liralık kesinti, her yıl 5 Ocak’ta yapılacak. Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için ayrıca pay alınmayacak. Torba teklifle getirilen paylar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.
AK Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini cuma günü TBMM’ye sunmuştu. Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan torba yasa teklifiyle, Savunma Sanayi Fonu’na gelir amacıyla limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına yıllık 750 lira kesinti yapılacak.
KREDİ KARTLARINDAN HİZMET BEDELİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kanun teklifinde, kredi kartlarından hizmet bedelinin 1 Ocak tarihinden itibaren başlaması istendi. Ocak ayının başında, hizmet bedeli banka tarafından kredi kartı sahibinden kesilecek. Düzenlemeye göre, yıl içinde limiti artan veya yeni alınan kartlardan da hizmet bedeli alınacak. Düzenlemeye göre birden fazla kartı olan, her kart için hizmet bedeli ödeyecek.
KREDİ KARTI VERGİSİ NASIL ÖDENECEK?
Kredi kartlarından hizmet bedeli ocak aylarında banka tarafından kesilecek ve fona aktarılacak. Taslak yasalaşırsa, bankalar, 100 bin lira üstü limiti olan müşterilerinden 1 ocak itibariyle 750 TL kesinti yapacaklar ve yapılan kesintiyi devlete aktaracaklar. Bu kesintinin, bankaların şu an aldıkları kredi kartı bedeli gibi kesilmesi, yani kredi kartından kesilmesi bekleniyor. Taslakta şu hükümler yer aldı:
"Kredi kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5 inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılır, ilgili dönem hesap ekstresinde gösterilir, kart hamilinden tahsil edilen tutar, tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenir. Yıl içinde alınan veya limiti anılan bent kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılır ve bu bent kapsamında ödenir.”
KREDİ KARTI VERGİSİNİ KAÇ KİŞİ ÖDEYECEK?
100 bin liranın üstünde limiti olan kredi kartlarından alınması planlanan 750 TL, savunma sanayine önemli gelir sağlayacak.Türkiye’de yaklaşık 62 milyon kredi kartının bu dilime girdiği ve bu yolla 46 milyar TL’den fazla gelir elde edileceği düşünülüyor.
LİMİTİNİ YIL İÇİNDE 100 BİN LİRANIN ALTINA İNDİRSEM KREDİ KARTI VERGİSİ ÖDER MİYİM?
Düzenlemeye göre, 1 ocak itibariyle 100 bin lira limiti olan kredi kartından 750 lira kesinti yapılacak. Dolayısıyla, ocak ayından sonra kredi karti limitini düşürmenin kesintiye etkisi olmayacak. Aynı şekilde, kredi kartı limiti ocak ayından itibaren 100 bin liranın üstüne çıksa da, 750 lira dışında hizmet bedeli ödenmeyecek. Düzenlemeye göre, yıl ortasında kredi kartı alınsa ve bu kartın limini 100 bin lira üstü olsa yine 750 lira kesinti yapılacak.