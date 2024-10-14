LİMİTİNİ YIL İÇİNDE 100 BİN LİRANIN ALTINA İNDİRSEM KREDİ KARTI VERGİSİ ÖDER MİYİM?





Düzenlemeye göre, 1 ocak itibariyle 100 bin lira limiti olan kredi kartından 750 lira kesinti yapılacak. Dolayısıyla, ocak ayından sonra kredi karti limitini düşürmenin kesintiye etkisi olmayacak. Aynı şekilde, kredi kartı limiti ocak ayından itibaren 100 bin liranın üstüne çıksa da, 750 lira dışında hizmet bedeli ödenmeyecek. Düzenlemeye göre, yıl ortasında kredi kartı alınsa ve bu kartın limini 100 bin lira üstü olsa yine 750 lira kesinti yapılacak.