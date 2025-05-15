Kültürel miras nedir? UNESCO listesinde yer alan Türk değerleri neler?

Kültürel miras, bir toplumun tarih boyunca oluşturduğu, yaşattığı ve gelecek kuşaklara aktardığı maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Sadece tarihi yapılarla sınırlı kalmaz; halk oyunlarından yemek kültürüne, el sanatlarından sözlü anlatımlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.