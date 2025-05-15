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Kültürel miras nedir? UNESCO listesinde yer alan Türk değerleri neler?

Kültürel miras nedir? UNESCO listesinde yer alan Türk değerleri neler?

12:4415/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Binlerce yılın birikimi, nesilden nesile aktarılan gelenekler… Peki kültürel miras tam olarak neyi ifade eder? Türkiye'nin dünya çapında kabul görmüş kültürel hazineleri hangileri?

Kültürel miras, bir toplumun tarih boyunca oluşturduğu, yaşattığı ve gelecek kuşaklara aktardığı maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Sadece tarihi yapılarla sınırlı kalmaz; halk oyunlarından yemek kültürüne, el sanatlarından sözlü anlatımlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

UNESCO NE YAPAR?

Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışan UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü), bu mirasları korumak amacıyla 2003 yılında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini oluşturdu. Bu sözleşmeye taraf ülkeler, kendi kültürel değerlerini listeye aday gösterebiliyor.

Bugün Türkiye, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne en fazla mirası bulunan ülkelerden biri. İşte listede yer alan değerlerden bazıları:

1. Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu

Yüzyıllardır Ramazan gecelerinin neşesi olan bu gelenek, Türk mizah anlayışını ve halk kültürünü yansıtan eşsiz bir örnektir.


2. Aşık Geleneği

Bağlama eşliğinde doğaçlama şiirler söyleyen halk ozanları, hem edebiyatın hem de müziğin yaşayan hafızalarıdır.


3. Geleneksel Keçecilik

Yüzyıllardır kullanılan keçenin hazırlanış süreci, zanaatkârlıkla sabrın birleştiği bir sanattır. Bugün hâlâ bazı Anadolu kentlerinde yaşatılmaktadır.


 4. Türk Kahvesi Kültürü

Sadece bir içecek değil, bir sohbet vesilesidir. "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözüyle kültürel önemi vurgulanır.


5. Ebru Sanatı

Su yüzeyinde renklerle desen oluşturma sanatı, sabır ve estetiğin birleşimiyle görsel bir şölen sunar.


 6. Mevlevi Sema Töreni

Tasavvuf felsefesinin ruhunu taşıyan bu tören, sadece dini bir ritüel değil, aynı zamanda sahne sanatı yönüyle de dikkat çeker.


#UNESCO
#kültürel miras
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