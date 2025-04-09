Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatilin kaç gün olacağı sorgulamaları da arttı. Özellikle tatil planlarını önceden yapmak isteyenler Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini araştırıyor. Diyanet tarafından yayınlanan 2025 dini günler takvimine göre, bu sene Kurban Bayramı 1. günü 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Toplamda 4 gün sürecek olan bayram tatilinin son günü ise 9 Haziran Pazartesi günü olacak.
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram tatiline kısa bir süre kalması nedeniyle tatil planlaması yapacak olanlar da Kurban Bayramı'nın ne zaman ve kaç gün olduğunu sorgulamaya başladı. Kurban Bayramı'nın özellikle okulların kapanmasına yakın bir tarihte olması nedeniyle sorgulamalar da hız kazandı. Peki bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili uzatılma durumu var mı? İşte 2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri.
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, TATİL KAÇ GÜN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde www.diyanet.gov.tr yayınladığı dini günler takvimine göre, 2025 yılı Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe günü, bayramın 1. günü 6 Haziran Cuma, 2. günü 7 Haziran Cumartesi, 3. günü 8 Haziran Pazar ve bayramın son günü ise 9 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatili Diyanet'in takviminde de yer aldığı üzere, 4 gün olarak idrak edilecek.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı tatili bu sene 4 gün olarak kutlanacak. Bayram tatilinin 9 gün olmasına ilişkin bir açıklama henüz yer almıyor. Buna göre, bayram tatili şimdilik takvimde de yer aldığı gibi 4 gün olarak kutlanacak. Resmi bir açıklama yapılması durumunda sayfamızda paylaşacağız.
Adak kurbanı kesmenin hükmü nedir? Etinden kimler yiyemez?
Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, eşi, usûl ve fürûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları) yiyemeyeceği gibi bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez (Zeylaî, Tebyîn, 6/8; Bilmen, İlmihal, 304-305). Eğer kendisi veya bu sayılanlardan biri yerse, yenilen etin bedelinin yoksullara verilmesi gerekir (İbn Nüceym, el-Bahr, 8/199-203).