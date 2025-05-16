‘FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE ÇOK FAZLA DEĞİŞMEDİ'





Büyükbaşların hızla tükendiğini belirten besici Hasan Duran, “Elimizde kuzu da var, koç da var, koyun da var. Büyükbaşta ise düve ve dana çeşitlerimiz var. Bayrama yaklaşık 20 gün kaldı. Büyükbaş satışlarımızda sona yaklaştık, küçükbaşlarda ise son günlerde hareketlilik daha fazla oluyor. Sabit müşterilerimiz ve çevremiz sayesinde satışlarımız iyi gidiyor. Fiyatlar geçen yıla göre çok fazla değişmedi. Geçen yıl da bu seviyelerden başlamış ve aynı fiyatlarla sezonu kapatmıştık. Bu yıl da yine aynı şekilde devam ediyoruz. Pazarlıklar da keyifli geçiyor, biz esnaf için tatlı bir yorgunluk bu dönem. Gelen müşterilerimiz kolay kolay boş dönmez, herkes memnun ayrılıyor" dedi.







