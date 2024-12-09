2025 yılında KYK lisans öğrencilerine ödenecek burs ücreti tutarı belli oldu. 2000 (2 bin TL) olarak her ay ödenen Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredileri 2025 Ocak itibarıyla öğrencilere zamlı olarak yatırılacak. Yeni yıl KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? 2025 Ocak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ne kadar burs verilecek? Üniversite öğrencisi KYK burs ücreti ne kadar oldu? İşte 2025 KYK burs ücretlerine yapılan zamlı oran...

1 /4 2025 yılı KYK burs ve kredi ücretleri son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerle Buluşma" programında yaptığı açıklamada 2024-2025 öğretim dönemi üniversite KYK burs ücretleri miktarını açıkladı. Mevcutta 2000 (2 bin TL) olarak her ay ödenen KYK burs ve kredileri ocak ayından itibaren öğrencilere zamlı olarak yatırılacak.

2 /4 ÜNİVERSİTE KYK BURS ÜCRETİ 2025 NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

3 /4 ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı KYK burs ödemelerinin 2025 Ocak ayından itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.