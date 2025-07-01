Daha önce yaptığı alçak çizimlerle dini değerleri hedef alan Leman Dergisi, yeni bir skandala daha imza attı. Sözde "mizah" dergisi, 26 Haziran tarihli sayısında Hz. Muhammed ve Hz. Musa'yı karikatürize etti, sosyal medyadan peş peşe sert tepkiler geldi. Sosyal medya kullanıcıları "Lemankapatılsın" etiketiyle binlerce paylaşım yaptı. Peki, Leman Dergisi kapatılacak mı, Leman Dergisi toplatıldı mı? Tepki çeken karikatürü yayınlayan Leman Dergisi ile ilgili son gelişmeler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inançlara yönelik saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır." dedi. İşte, ayrıntılar.
LEMAN DERGİSİ'NE NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?
Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez.
Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.
Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz.
Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir.
Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk canlı yayının soruşturma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Üzüntü verici böyle bir yayının yapılması. Çirkin bir saldırı bu. Dini değerlerimize bir saldırı niteliği taşıyan bir eylem. Soruşturma kapsamında 6 gözaltı kararı verildi, 3 kişi yakalandı. 2 kişinin ise yurtdışında olduğu bildirildi" dedi.
GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya bir önceki paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir.
LEMAN DERGİSİ KAPATILDI MI, TOPLATILDI MI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, derginin bahse konu sayısının toplatılmasına karar verildi. Ayrıca, dergiye ait sosyal medya hesaplarına erişim engellenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.