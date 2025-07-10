LGS 2025 SONUÇ EKRANI: LGS sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak, belli oldu mu?

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS sonuçları henüz açıklanmadı. LGS sonuçları takvime göre 11 Temmuz'da erişime açılacak. Buna göre sonuçlar bugün değil, yarın öğrencilerin ve velilerin erişimine açılmış olacak.