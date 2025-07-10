LGS 2025 SONUÇ EKRANI: LGS sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak, belli oldu mu?

15 Haziran 2025’te düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından binlerce öğrenci ve veli heyecan içinde sonuç açıklamasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sonuçların e-okul sistemi üzerinden erişime açılacağını duyurdu. “LGS sonuçları bugün açıklanır mı?” sorusu günün en çok merak edilen konularından biri haline geldi.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 15 Haziran'da yapılan sınavın ardından öğrenciler ve aileler MEB’den gelecek duyuruya kilitlendi. İki oturumlu sınavın sonuçları, e-okul üzerinden ilan edilecek. Peki, LGS sonuçları bugün açıklanır mı, saat kaçta erişime açılacak?
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
LGS sonuçları henüz açıklanmadı. LGS sonuçları takvime göre 11 Temmuz'da erişime açılacak. Buna göre sonuçlar bugün değil, yarın öğrencilerin ve velilerin erişimine açılmış olacak.
Yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, aynı gün yayımlanacak. Tercih işlemleri ise 14 Temmuz'da başlayacak, 24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.