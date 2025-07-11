LGS sınav sonuçları erişime açıldı. LGS sonuçları ile birlikte öğrenciler hem taban puanlarını hem de yüzdelik dilimlerini öğrenecek. Sınav sonuçlar sonrası elde edilen puanlar neticesinde ise 14-24 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini yapacak. Peki, LGS'de baraj puanı var mı? 150, 170, 180, 200, 220, 250, 290, 300, 320, 350, 380, 400, 420, 440, 460 puanla hangi liseler tercih edilebilir? İşte MEB e-Okul il il Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları 2025 yüzdelik dilimleri detayları.
LGS sınavına giren öğrenciler için bekleme süreci neredeyse sona erdi; sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sonuçların açıklanmasının ardından kritik LGS tercih dönemini 14-24 Temmuz tarihleri arasına aldı. Öğrenciler bu dönemde seçeneklerini dikkatlice değerlendirip okul tercihlerini yapabilecekler. Peki LGS'de baraj puanı var mı? 200, 220, 250, 290, 300, 320, 350, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye girilir? İşte il il LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı son açıklamada LGS tercihlerinin 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.
Tercih işlemleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yapılacak. Yerleştirme sonuçları 11 gün sonra (4 Ağustos’ta) erişime açılacak. Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada öğrencilerin tercihlerine destek olmak amacıyla tercih birimleri kurulacak. Öğrenciler, aileleri veya öğretmenleriyle giderek tercihlerini yapabilecek.
2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler adayların erişimine henüz açılmadı. MEB tarafından LGS ilk tercihlerin yapılmasının ardından taban puanları ve yüzdelik dilimlerin erişime açılması bekleniyor.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir. Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir. Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.
2025 LGS tercih kılavuzu MEB tarafından açıklandığında, tüm liselerin güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleri de netleşecek. 2024 taban puanları referans niteliği taşıyabilir. Geçtiğimiz senenin yerleştirme puanlarına göre 200, 220, 250, 290, 300, 320, 350, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye girildiğini bu link üzerinden inceleyebilirsiniz.