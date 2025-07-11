LGS sonuçlarına göre aldığı puan ile kendi hesabı tutmayan adaylar şimdi de sonuçlarına nasıl ve hangi tarihler aralığında itiraz edebileceklerini araştırıyor. Konuyla ilgili olarak ise LGS sonucu itirazı nasıl yapılır? LGS sonucuma itiraz edebilir miyim? Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylı bilgi…