LGS 2025 sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS sonuçlarının açıklanması ile beraber beklediği puanı alamayan öğrenciler sonuçlarına itiraz edip edemeyeceklerine dair detaylı bilgi araştırmasına çıktı. LGS sonuç itiraz etme işlemi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı kılavuz aracılığıyla gerçekleşebilecek. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından erişime açılan LGS sonuçları itiraz ekranı, 5 iş günü boyunca devam edecek. Peki, LGS sonuç itiraz etme işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
LGS sonuçlarına göre aldığı puan ile kendi hesabı tutmayan adaylar şimdi de sonuçlarına nasıl ve hangi tarihler aralığında itiraz edebileceklerini araştırıyor. Konuyla ilgili olarak ise LGS sonucu itirazı nasıl yapılır? LGS sonucuma itiraz edebilir miyim? Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylı bilgi…
LGS SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?
LGS sonuç itirazı elektronik ortam üzerinden alınıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içerisinde adaylar e-itiraz sayfası üzerinden sonuçlarının yeniden hesaplanması talebinde bulunabilecek.
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre Sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr internet adresinden 11 Temmuz'da saat 10.00’da açıklanacak.
Öte yandan öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
BAKAN TEKİN SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI SAATİ DUYURDU!
Milli Eğitim Bakanı Tekin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"LGS sınav sonuçlarını yarın saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olur. 14-24 Temmuz arasında ise tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız. Liselere geçiş bağlamında sınava girip lise tercihi yapacak çocuklarımıza Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada çocuklarımızın tercihlerine destek olmak üzere tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız buraya öğretmenleriyle, aileleriyle gidip tercihlerini yapabilir."
SONUÇLARA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.