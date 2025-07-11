LGS yüzdelik dilim nedir, ne zaman açıklanacak 2025? LGS İl Yüzdelik dilimler belli oldu mu?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler sonuç ekranında puanlarıyla birlikte yüzdelik dilim bilgilerine de erişti. Tercih dönemine hazırlık sürecinde en çok merak edilen konulardan biri ise “Genel ve İl yüzdelik dilim nedir?” sorusu oldu. Peki yüzdelik dilim neyi ifade eder, yerleştirme sürecinde nasıl kullanılır?

1 /6 LGS sonuçlarıyla birlikte açıklanan yüzdelik dilimler, öğrencilerin sınav performanslarını değerlendirebilmek açısından önemli veriler sunuyor. Adaylar ekranlarında hem Türkiye geneli hem de ikamet ettikleri il bazında yüzdelik dilimlerini görebiliyor. Bu oranlar, öğrencinin sınava giren diğer adaylara göre hangi seviyede olduğunu gösteriyor.

2 /6 Tercih dönemi sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda her okul için geçmiş yıllara ait taban yüzdelik dilimleri bulunmaktadır. Öğrenciler, tercihlerinde bu dilimleri göz önünde bulundurarak okulları değerlendirmelidir.

3 /6 LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR? Genel Yüzdelik Dilim: Bu dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki başarısını gösterir. İl Yüzdelik Dilimi: Öğrencinin yalnızca bulunduğu ildeki sıralamasını ifade eder.

4 /6 Öğrencilerin tercihlerinde genellikle genel yüzdelik dilimi esas alınır. Ancak, yerel farklılıklar nedeniyle, il yüzdelik dilimi de tercih yapılacak okul hakkında bir fikir verebilir.

5 /6 LGS TERCİHLERİNDE HANGİ YÜZDELİK DİLİM KULLANILIR? Tercih döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda, her okul için geçmiş yıllara ait taban yüzdelik dilimleri yer alır. Öğrenciler tercihlerinde bu dilimlere bakarak okulları değerlendirmelidir. Genel Yüzdelik Dilim: Türkiye genelinde öğrencinin başarısını gösterir. İl Yüzdelik Dilimi: Öğrencinin sadece bulunduğu ildeki sıralamadaki yerini ifade eder. Tercihlerde esas alınan yüzdelik dilim, genellikle genel yüzdelik dilimdir. Ancak, öğrencinin bulunduğu ile göre farklılık gösterebilecek yüzdelik aralıklar için il yüzdelik dilimi de fikir verebilir.