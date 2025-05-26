Bayramın 6-9 Haziran tarihlerine denk gelmesiyle birlikte, memur ve emekli maaş takvimi gündeme geldi. Kurban Bayramı nedeniyle emekli ve memurlar maaş takvimini araştırıyor. Memurlar ve emekliler, maaşların bayram nedeniyle öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, maaşlar erken mi ödenecek? 2025 Haziran emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri
Kurban Bayramı öncesi emekli ve memur maaş takvimi araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş, maaşların bayram nedeniyle erken tarihte ödenip ödenmeyeceğini sorguluyor. Normalde memur maaşları ayın 15'inde ödenirken; emekliler 4A, 4B ve 4C için belirlenen günlerde maaşlarını alıyor. Peki, Haziran emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek, erkene çekilecek mi? İşte, son durum...
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2025 BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Mayıs ayında memur maaşları 15’inden itibaren hesaplara yatırıldı. Emekli aylıkları ödemeleri ise tahsis numarasına göre devam ediyor.
Maaş ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplara aktarılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak.
Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda ödeme takvimi değiştirilmeden maaşlar daha önceki tarihlerde olduğu gibi yatırılmıştı. Bayram sebebiyle maaşların öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Takvimde bir değişiklik yapılmadığı takdirde memurlar Haziran ayı maaşlarını 15’inden itibaren alabilecek.
Emekli Sandığı emeklileri Haziran ayının ilk beş gününde, SSK emeklileri ise 17’si ile 26’sı arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerine ise aylıkları 25’i ile 28’inde yatırılacak.
EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANACAK
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. 2025 yılında bayram ikramiyesi 4.000 lira olarak belirlendi.
Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alabilecek.
Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak. Hak sahipleri, ikramiye ödemelerini e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek.
Emekli ikramiyesi ödemeleri bayramdan bir hafta önce tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.
HAZİRAN MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Memur maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı 6-9 Haziran arasında idrak edilecek ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasına göre bayram tatili uzatılmayacak. Şu an için memur maaşlarının erkenden yatacağına dair bir açıklama yapılmadı.
Gözler Resmi Açıklamalarda
Haziran ayı memur ve emekli maaşlarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Şu anda ilgili bakanlıklar veya resmi kurumlardan herhangi bir duyuru gelmiş değil. Ancak gelişmeler yakından takip ediliyor. Maaş ödeme takviminde değişiklik olması halinde detayları anında paylaşacağız.