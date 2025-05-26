Gözler Resmi Açıklamalarda

Haziran ayı memur ve emekli maaşlarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Şu anda ilgili bakanlıklar veya resmi kurumlardan herhangi bir duyuru gelmiş değil. Ancak gelişmeler yakından takip ediliyor. Maaş ödeme takviminde değişiklik olması halinde detayları anında paylaşacağız.