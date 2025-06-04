Mahkumların tahliyeleri ne zaman başlayacak, kaç kişiyi kapsayacak? 10. Yargı Paketi sonrası

TBMM’de kabul edilen 10. Yargı Paketi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İçeriğinde infaz sürelerinde değişiklik, denetimli serbestlik süresinin uzatılması ve evde infaz kapsamının genişletilmesi gibi önemli düzenlemeler bulunan yasa, binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte ilk tahliyelerin bugün gerçekleşmesi bekleniyor.
Binlerce hükümlüyü yakından ilgilendiren 10. Yargı Paketi yasalaştı. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yasa ile birlikte cezaevlerinde tahliye hareketliliği başlarken, infaz indirimi bekleyen mahkumlar için tahliyeler bugün başlayabilir.
Yasayla birlikte binlerce mahkumun cezaevinden tahliye edilmesinin önü açıldı. 19 binden fazla mahkuma tahliye yolunu açan infaz düzenlemesini içeren 10. Yargı Paketi kabul edildi. Edinilen bilgilere göre, tahliyeler bugün başlayabilir.
KARAR BUGÜN YAYIMLANACAK
Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bugün karar Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Aynı saatlerde Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliği tüm cezaevlerine gönderilecek ve bugün itibarıyla tahliyelerin başlaması bekleniyor.