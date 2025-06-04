Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Mahkumların tahliyeleri ne zaman başlayacak, kaç kişiyi kapsayacak? 10. Yargı Paketi sonrası

Mahkumların tahliyeleri ne zaman başlayacak, kaç kişiyi kapsayacak? 10. Yargı Paketi sonrası

16:074/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

TBMM’de kabul edilen 10. Yargı Paketi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İçeriğinde infaz sürelerinde değişiklik, denetimli serbestlik süresinin uzatılması ve evde infaz kapsamının genişletilmesi gibi önemli düzenlemeler bulunan yasa, binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte ilk tahliyelerin bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

Binlerce hükümlüyü yakından ilgilendiren 10. Yargı Paketi yasalaştı. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yasa ile birlikte cezaevlerinde tahliye hareketliliği başlarken, infaz indirimi bekleyen mahkumlar için tahliyeler bugün başlayabilir.

Yasayla birlikte binlerce mahkumun cezaevinden tahliye edilmesinin önü açıldı. 19 binden fazla mahkuma tahliye yolunu açan infaz düzenlemesini içeren 10. Yargı Paketi kabul edildi. Edinilen bilgilere göre, tahliyeler bugün başlayabilir.

KARAR BUGÜN YAYIMLANACAK

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bugün karar Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Aynı saatlerde Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliği tüm cezaevlerine gönderilecek ve bugün itibarıyla tahliyelerin başlaması bekleniyor.

#10. yargı paketi
#mahkum
#genel af
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe günü Ptt açık mı? Arefe günü Ptt kargolar kapalı mı yarım gün mü?