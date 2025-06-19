TOKİ, deprem bölgesinde kalıcı konut ve işyeri projelerini hızla hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda toplamda 49 bin 56 konutun noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde hak sahiplerini belirleyeceği kura çekilişleri gerçekleştirilecek. Bu büyük çekilişin önemli duraklarından biri olan Malatya’da ise 8064 konut ve 1097 işyeri sahibini bulacak. Malatya TOKİ konutları AFAD kura sonuçları ve isim listesi belli oluyor.
Deprem bölgesindeki yaraların sarılması adına büyük bir adım atıldı! TOKİ kura çekilişi ile toplam 49 bin 56 konut noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde hak sahiplerine teslim ediliyor. Bu büyük çekilişin önemli duraklarından biri olan Malatya’da ise 8064 konut ve 1097 işyeri sahibini buldu. Malatya TOKİ konutları AFAD kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranına erişilmekte. İşte Malatya TOKİ konutları AFAD kura sonuçları ve isim listesi.
6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde, dünyanın en büyük ve en hızlı afet sonrası iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Malatya’da yapımı tamamlanan 8064 konut, 1097 iş yeri noter huzurunda çekilecek kura sonucu hak sahiplerine anahtarlar teslim edilecek.
Yeni konutların teslimatıyla deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükselecek. Malatya’da 27 bin 541 konut, 1117 iş yeri, 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 35 bin 486 bağımsız bölüm teslim edildi.
Malatya TOKİ kura çekilişi sonuçları asil ve yedek isim listesi CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesinde 250 bin 636'ya ulaşacak teslim edilen bağımsız bölümün dağılımı şöyle:
Hatay: 60 bin 507 konut, 1152 iş yeri, 6 bin 747 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 406
Kahramanmaraş: 26 bin 311 konut, 774 iş yeri, 11 bin 856 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 941
Adıyaman: 28 bin 970 konut, 1723 iş yeri, 5 bin 990 köy evi olmak üzere toplam 36 bin 683
Malatya: 27 bin 541 konut, 1117 iş yeri, 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 35 bin 486
Gaziantep: 19 bin 447 konut, 52 iş yeri, 3 bin 651 köy evi olmak üzere toplam 23 bin 150
Diyarbakır: 10 bin 56 konut, 500 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 556
Elazığ: 9 bin 381 konut, 882 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 263
Şanlıurfa: 7 bin 467 konut, 10 iş yeri, 1299 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 776
Osmaniye: 7 bin 420 konut, 6 iş yeri, 1247 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 673
Adana: 7 bin 190 konut, 117 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 307
Kilis: 1713 konut, 4 iş yeri, 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261
Kayseri: 9 konut, 40 köy evi olmak üzere toplam 49
Sivas: 85 konut
Böylece asrın felaketinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 250 bin 636 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edilmiş olacak.