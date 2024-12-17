Malatya'da Ne Kadar Kaç Konut Teslim Edilecek?

Depremden etkilenen Malatya'da hasarın boyutları

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da her 3 binadan 1'i ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentteki 131 bin 991 binadan 42 bin 821'inin yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğunu açıkladı.