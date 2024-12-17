Malatya’da deprem konutları anahtar teslimi gerçekleştiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Malatya’da 19 bin 751 konut ve iş yerimizi tamamladık. 2 hafta içinde 27 bin 343 bağımsız bölümün teslimini daha gerçekleştireceğiz. 2025 yılı sonuna ise 79 bin 197 konut ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize kavuşturacağız." dedi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlar ve deprem sonrası çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya'ya geldi.
Afet İl Koordinasyon toplantısına katılması beklenen Bakan Kurum'un daha sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından çalışmaların sürdürüldüğü bazı rezerv alanlarında incelemelerde bulunacağı bildirildi.
Malatya'da Ne Kadar Kaç Konut Teslim Edilecek?
Bakan Kurum katıldığı toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimiz günden bu yana 6. kez Malatya’mızdayız. Şu ana kadar Malatya’da 19 bin 751 konut ve iş yerimizi tamamladık.
2 hafta içinde 27 bin 343 bağımsız bölümün teslimini daha gerçekleştireceğiz. 2025 yılı sonuna ise 79 bin 197 konut ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize kavuşturacağız."
Depremden etkilenen Malatya'da hasarın boyutları
Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da her 3 binadan 1'i ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü.
Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentteki 131 bin 991 binadan 42 bin 821'inin yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğunu açıkladı.
Depremler nedeniyle kentte 4 bin 655 bina ve 12 bin 83 bağımsız bölüm yıkıldı. Acil, orta, ağır ve yıkık bina sayısı 42 bin 821, bağımsız bölüm sayısı 130 bin 530, konut sayısı ise 104 bin 713 olarak belirlendi.