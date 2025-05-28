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Sağlık Bakanlığı Manisa sürekli işçi alımı kurası sonuçları

Sağlık Bakanlığı Manisa sürekli işçi alımı kurası sonuçları

13:2928/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Sağlık Bakanlığı kura sonucu</p>
Sağlık Bakanlığı kura sonucu

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılında yaptığı sürekli işçi alımı kapsamında Manisa için kura sonuçları, asil ve yedek isim listeleri 27 Mayıs 2025 Salı günü açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı Manisa sürekli işçi alımı kurası sonuçları.

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için toplam 3.658 sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs 2025 ile 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı. Nihai aday listesi üzerinden kura çekimi, başvuruların sona ermesinin ardından 27 Mayıs 2025 Salı günü noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirildi. İşte Manisa sürekli işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.

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