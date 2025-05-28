Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için toplam 3.658 sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs 2025 ile 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı. Nihai aday listesi üzerinden kura çekimi, başvuruların sona ermesinin ardından 27 Mayıs 2025 Salı günü noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirildi. İşte Manisa sürekli işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.