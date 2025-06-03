Mayıs ayı ek ders ücretleri bayramdan önce yatar mı? Öğretmenlerin ödemeleri ne zaman yapılacak?

BAYRAMDAN ÖNCE EK DERS ÜCRETİ YATAR MI?

Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, ödeme işlemlerini hızlandırmak için veri giriş sürecini öne çekebiliyor. e-Personel Modülü ve KBS (Kamu Hesapları Bilgi Sistemi) üzerinden gerekli bilgilerin zamanında ve eksiksiz işlenmesi durumunda, 5 Haziran 2025’e kadar ek ders ödemelerinin yapılması mümkün olabilir.

Ancak sistemsel gecikmeler, eksik veri girişleri ya da onay sürecindeki aksaklıklar, ödemelerin bayram sonrasına sarkmasına neden olabilir.







