Mayıs ayı ek ders ücretleri bayramdan önce yatar mı? Öğretmenlerin ödemeleri ne zaman yapılacak?

Ek ders ödemelerinin ne zaman yapılacağı, Kurban Bayramı öncesinde öğretmenlerin gündeminde. Mayıs ayı ek ders ücretlerinin ödemelerinin bayramdan önceye çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Peki, öğretmenlerin mayıs ayında verdikleri ek derslerin ödemesi ne zaman yapılacak? Kurban Bayramı öncesi ek ders ücretleri hesaplara geçer mi, yoksa ödemeler bayram sonrasına mı kalacak?
Mayıs ayı boyunca ek ders veren öğretmenler, gözlerini ödeme tarihlerine çevirdi. Kurban Bayramı’nın haziran ayı başında kutlanacak olması, bu ayki ek ders ücretlerinin erken ödenip ödenmeyeceğini gündeme taşıdı. Peki, mayıs ayı ek ders ücretleri ne zaman ödenecek? Ek ders ödemeleri bayramdan önce yapılacak mı?
MAYIS EK DERS ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Normal şartlarda öğretmenlerin ek ders ücretleri her ayın 10’u ile 15’i arasında ödeniyor. Ancak Haziran 2025’te Kurban Bayramı’nın 8-12 Haziran tarihlerine denk gelmesi, ödeme takviminde değişiklik olasılığını artırdı. Bu nedenle öğretmenler, maaş dışı ek gelir olan ek ders ücretlerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor.
BAYRAMDAN ÖNCE EK DERS ÜCRETİ YATAR MI?
Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, ödeme işlemlerini hızlandırmak için veri giriş sürecini öne çekebiliyor. e-Personel Modülü ve KBS (Kamu Hesapları Bilgi Sistemi) üzerinden gerekli bilgilerin zamanında ve eksiksiz işlenmesi durumunda, 5 Haziran 2025’e kadar ek ders ödemelerinin yapılması mümkün olabilir.
Ancak sistemsel gecikmeler, eksik veri girişleri ya da onay sürecindeki aksaklıklar, ödemelerin bayram sonrasına sarkmasına neden olabilir.