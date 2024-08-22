Maymun çiçeği (M çiçeği) virüsü, Covid 19’dan sonra dünyanın kabusu oluyor. Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarında görülen maymun çiçeği virüsü ülkelere sıçramaya devam ederken, M çiçeği belirtileri ile kuluçka süresi de merak konusu. Peki maymun çiçeği nasıl anlaşılır, maymun çiçeği kaç günde belli olur?
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) M çiçeği virüsünün yayılmasını "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" olarak tanımasının ardından virüsün yol açtığı hastalık merak konusu olmuştu. Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) paylaştığı verilere göre, Afrika'da 13 ülkede M çiçeği virüsü vakasına rastlandı.
Bu ülkeler Güney Afrika, Kenya, Ruanda, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Kamerun, Nijerya, Fildişi Sahili, Gana ve Liberya. Afrika CDC'ye göre, 13 Afrika ülkesinde vaka sayısı 17 bin 541 olurken hastalığa bağlı 517 ölüm kayıtlara geçti. Temmuz sonu itibarıyla 2023'ün aynı dönemine kıyasla vaka sayılarında yüzde 160'lık bir artış görüldü.
M çiçeği virüsünden kaynaklı ölümlerin yüzde 97'si Kongo Demokratik Cumhuriyetinde gerçekleşti.
Maymun çiçeği kaç günde belli olur, kuluçka süresi kaç gün?
Mpox'un kuluçka süresi sıklıkla 6-14 gün olmakla birlikte 5 ila 21 gün arasında değişebilir. Hastalığın klinik tablosunda ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, lenf düğümlerinin şişmesi ve halsizlik-enerji eksikliği ile kendini göstermektedir. Ateş semptomunu takip eden 3 gün ile birlikte deri döküntüleri görülmeye başlar. En yaygın görülen belirtisi döküntü, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve lenf düğümlerinde şişmedir.
Maymun çiçeği virüsünün semptomları genellikle virüse kaptıktan sonraki 3 hafta içinde kendini gösterir ve kişi grip gibi mpox belirtilerinden birini göstermeye başladıysa genellikle 1-4 gün sonra kızarıklık gelişir.
Maymun çiçeği (MPOX) nasıl bulaşır?
Maymun çiçeği virüsü, enfekte hayvanların kan, vücut sıvıları, deri veya mukoza lezyonları ile doğrudan temas, ısırık, tırmalama, çiğ ya da az pişmiş enfekte hayvan etlerinin tüketilmesi ile bulaşır. İnsandan insana bulaşma şekli ise enfekte olmuş kişi ile cinsel ilişki gibi ten tene temas, öpüime, damlacıklar yoluyla yayılmasını sağlayan uzun süre yüz yüze yakın mesafede konuşma, kontamine giysi, çarşaf, havlu gibi eşyaların kullanılmasıdır. Mpox virüsünün daha çok görülebileceği hayvanlar sincap, sıçan ve fare gibi küçük yabani hayvanlardır.
Maymun çiçeği nler?
Maymun çiçeği virüsünün neden olduğu belirtiler şunları içerir:
Ateş
Deri döküntüsü
Lenf düğümlerinde şişme (Lenfadenopati)
Yoğun halsizlik
Kas ağrısı
Sırt ağrısı
Baş ağrısı
Maymun çiçeği virüsünde görülen döküntü, ağrılı olabilen düz, kırmızı şişlikler olarak ortaya çıkabilir.
Daha sonra oluşan bu şişlikler irinle dolan kabarcıklara dönüşür ve daha sonra bu kabarcıklar kabuklanır ve düşer. Tüm süreç iki ila dört hafta sürebilir. Bu süreç tamamlanana, yani döküntüler kabuklanıp düşene kadar virüsü bulaştırabilir durumda olursunuz.