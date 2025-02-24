ÖSYM tarafından ilk kez 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek olan, MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) için örnek sorular ve cevapları yayımlandı. Sınava katılacak olan adaylar örnek soruları Ösym'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. Peki Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamı nedir, sınavda kaç soru sorulacak?
ÖSYM'nin resmi internet adresinden (www.osym.gov.tr) yer alan bilgilere göre, ilk kez düzenlenecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular yayımlandı.
2025 MEB-AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) NE ZAMAN, KAÇ SORU SORULACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM), ilk defa 13 Temmuz'da düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular yayımlandı.
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için uygulanacak MEB-AGS için örnek sorular hazırlandı. Adaylar, sınava ilişkin örnek sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor.
ÖSYM MEB AGS SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLA
AGS 2 OTURUMDA DÜZENLENECEK
Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.
Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.
AKADEMİ GİRİŞ SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI
Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.
Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.
ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.
SINAVIN KAPSAMI
Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak.
Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.
ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.
Öte yandan, sınava ilişkin detaylı açıklamaların ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor.
KPSS'DEN FARKI NEDİR?
KPSS genel memur, Türkiye'deki kamu görevlisi istihdamıyla ilgili. Biz KPSS'den farklı olarak kısmen KPSS'ye benzemekle birlikte KPSS'den farklı bir biçimde atamaya esas teşkil eden alanlarımız itibariyle bazı alan soruları soracağız. Bir de daha önemlisi, bizim asıl önemsediğimiz kısım, sınava giren arkadaşlarımızın bakanlığımız bünyesindeki okullarda uygulanmakta olan öğretim programlarıyla ilgili bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Ne demek istiyorum? Yani bizim müfredatımızla ilgili bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Müfredatımızın okumalarını istiyoruz.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı web sayfasında resmi olarak yayınlanan müfredatlar da ÖSYM tarafından yapılacak Akademi Giriş Sınavı'nda soru başlıklarından bir tanesi olacak.