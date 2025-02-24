Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi kamuoyu ile paylaştı. Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacak. İşte EKPSS lisans mezunu engelli öğretmen alımı ön başvuru ve tercih başvurusu takvimi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı engelli öğretmen atamaları için başvuru sürecini başlatıyor. Engelli öğretmen ataması için başvurular elektronik ortamda alınacak ve iki aşamalı bir süreç izlenecek. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre yapılacak atamalar için toplam 1381 kontenjan ayrıldı. Peki MEB engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? İşte, MEB engelli öğretmen atama başvurusu ile ilgili detaylar.
MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA ÖN BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Engelli öğretmen ataması için başvurular elektronik ortamda alınacak ve iki aşamalı bir süreç izlenecek. Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacak.
MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.
Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır. Başvuruda bulunanlar alanlarında öğretmen ihtiyacına bağlı olarak tercihlerine açılan en fazla 10 (on) il tercihinde bulunabilecektir. 10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.
Tercih başvuruları sistem üzerinden kaydedilecek olup adayların tercih başvurularını onaylatmak üzere millî eğitim müdürlüklerine gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir. Adayların tercih başvurularını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen tarihin son günü saat 16.00’ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir. Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
MEB Engelli Öğretmen Tercih Başvurularında ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16-28 Nisan 2025 tarihlerinde tercihte bulunabilecek.
MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, engelli öğretmen atamaları için belirlenen takvim netleşti.
Engelli öğretmen atamaları, 30 Nisan 2025'te yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.
MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları; ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ile illerin alanlar bazındaki boş norm kadro sayıları göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.
Atama yapılacak alanlar ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 16.04.2025 tarihinde “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacaktır.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI HANGİ YILI EKPSS PUANIYLA YAPILACAK?
2022 veya 2024'te yapılan EKPSS-Lisans'a katılanlar arasından, puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınarak atama gerçekleştirilecek.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU ve ATAMA DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN
MEB engelli öğretmen atama takvimi