Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı engelli öğretmen atamaları için başvuru sürecini başlatıyor. Engelli öğretmen ataması için başvurular elektronik ortamda alınacak ve iki aşamalı bir süreç izlenecek. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre yapılacak atamalar için toplam 1381 kontenjan ayrıldı. Peki MEB engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? İşte, MEB engelli öğretmen atama başvurusu ile ilgili detaylar.