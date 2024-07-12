Memur maaş farklarının ne zaman yatacağı konusu gündemde yer alıyor. Memur ve memur emeklileri, 2024 yılının ikinci yarısı için yüzde 19.31 oranında zam aldı. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için, ayın ilk 14 günü için enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında oluşan bu farklar nedeniyle, ödeme günü belirleniyor ve memur ile memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerden çekebiliyorlar. 15 Temmuz-15 Ağustos arasındaki maaşlar işlediği için, Temmuz ayının ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, Temmuz 2024 memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 2024 Temmuz ayı memur maaş zammı farkı ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar...