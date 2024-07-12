"Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, aldıkları yüzde 19.31 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Yapılan zammın ardından, kamu personeli zam farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeleri de kapsayan kararnameyi imzaladı. Bilindiği üzere, maaş zammı sonrası ek zam uygulamasına gidildiğinde zam farkları genellikle maaşlardan sonra ödeniyor. Peki, Temmuz 2024 memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 2024 Temmuz ayı memur maaş zammı farkı ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar...
Memur maaş farklarının ne zaman yatacağı konusu gündemde yer alıyor. Memur ve memur emeklileri, 2024 yılının ikinci yarısı için yüzde 19.31 oranında zam aldı. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için, ayın ilk 14 günü için enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında oluşan bu farklar nedeniyle, ödeme günü belirleniyor ve memur ile memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerden çekebiliyorlar. 15 Temmuz-15 Ağustos arasındaki maaşlar işlediği için, Temmuz ayının ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, Temmuz 2024 memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 2024 Temmuz ayı memur maaş zammı farkı ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar...
MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATAR?
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan 15 Temmuz'da gerçekleşebilir. Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memurlar da memur emeklileri gibi 2024’ün ikinci 6 ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 10 zam alacaklar. 2024’ün ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 15’i geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek.
Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte görevdeki memurların temmuz zammı yüzde 19.31 olacak. Buna göre de en düşük memur maaşı 39.183 liraya çıkacak.
MEMUR MAAŞ ZAMMI TABLOSU
Yeni zamla birlikte; genel müdürün (1/4) maaşı 88.673 lira, öğretmenin (9/1) maaşı 40 bin 824 lira, polis memurunun (8/1) maaşı 52 bin 522 liraya, uzman hekimin (1/4) maaşı 66 bin 174 lira olacak. Memurlar sene başında maaşlarını yüzde 49.25 zamlı almışlardı. Temmuz zammıyla birlikte memurların 2024 yılı zam oranı yüzde 68.56’ya yükselecek.
2023’ün temmuz ayında kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmış ve memurların zamlı maaşların üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenmişti. Geçen yılın ikinci yarısında enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmüş ve bu kapsamda da seyyanen zam verilmişti. Seyyanen zam ilave ücret olarak ödendi. Böylece bu yılın ocak ayında seyyanen zam tutarı artırıldı, şimdi de temmuz zammında da seyyanen zam tutarı artacak.
MAAŞI 10 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLANA ZAM YAPILACAK MI?
En düşük emekli maaşını alanlar genelde prim gün sayısı şartı en düşük ve yaş haddinden dolayı kısmi emekliler oluşturuyor. Bunun yanında primleri asgariden yatan kişiler de en düşük emekli maaşını alıyor.
Güncel zam oranıyla maaşı 12-13 bin lira olan emeklilerin maaşlarında değişiklik yapılması beklenmiyor. Daha önce de en düşük emekli maaşına yapılan artışla, en düşük emekli maaşından yüksek alan ancak en düşük emekli maaşı kapsamına giren emeklilere de zam yapılmamıştı.