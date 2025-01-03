MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 3 OCAK: Ocak zammıyla Emekli memur maaş zammı ne kadar oldu? Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...

TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2024 enflasyon verileriyle birlikte, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu oran, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı doğrudan etkiledi. 2025 Ocak maaş zammı için yapılan hesaplamalar şu şekilde...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 verilerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılı sonu itibarıyla yıllık enflasyon oranı yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise aylık enflasyon oranı yüzde 1,03 artış gösterdi. Bu açıklama, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı doğrudan etkileyen bir gelişme oldu. 6 aylık enflasyon farkı hesaplanarak, 2025 Ocak ayında memur ve emeklilerin maaş zammı netleşti.
6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLDU?
6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi.
EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?
İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.
Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.
MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.
2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.
Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,55 oranında zamlanacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
2025 yılının ilk altı ayında en düşük memu maaşı, 39 bin 177 liradan 41 bin 90 liraya yükseldi.
En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 616 liraya çıktı.
Memur ve Emekli Maaşları (Ocak 2025, %11.54 Zamlı)
Memurlar:
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu, 1/4)
Mevcut Maaş: 59.467 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 66.329,49 TL
Memur (Üniversite Mezunu, 9/1)
Mevcut Maaş: 40.817 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 45.527,28 TL
Uzman Öğretmen (1/4)
Mevcut Maaş: 52.568 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 58.634,35 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut Maaş: 47.433 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 52.906,77 TL
Başkomiser (3/1)
Mevcut Maaş: 58.338 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 65.070,21 TL
Polis Memuru (8/1)
Mevcut Maaş: 52.816 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 58.910,97 TL
Uzman Doktor (¼)
Mevcut Maaş: 97.836 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 109.126,27 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu, 5/1)
Mevcut Maaş: 47.909 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 53.437,70 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut Maaş: 60.663 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 67.663,51 TL
Teknisyen (Lise Mezunu, 11/1)
Mevcut Maaş: 42.313 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 47.195,92 TL
Profesör (1/4)
Mevcut Maaş: 86.378 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 96.346,02 TL
Araştırma Görevlisi (7/1)
Mevcut Maaş: 57.243 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 63.848,84 TL
Vaiz (1/4)
Mevcut Maaş: 49.582 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 55.303,76 TL
Avukat (1/4)
Mevcut Maaş: 57.028 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 63.609,03 TL
Emekli Maaşları:
Müsteşar (1/1)
Mevcut Maaş: 63.947,22 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 71.326,73 TL
Genel Müdür (1/1)
Mevcut Maaş: 56.597,38 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 63.128,72 TL
Şube Müdürü (Lisans, 1/4)
Mevcut Maaş: 26.372,20 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 29.415,55 TL
Polis Memuru (1/4)
Mevcut Maaş: 26.594,78 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 29.663,82 TL
Hemşire (Lisans, 1/4)
Mevcut Maaş: 26.372,20 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 29.415,55 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut Maaş: 26.372,20 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 29.415,55 TL
Teknisyen (Lise, 1/4)
Mevcut Maaş: 18.933,32 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 21.118,23 TL
Memur (Lisans, 1/4)
Mevcut Maaş: 21.479,71 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 23.958,47 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut Maaş: 26.372,20 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 29.415,55 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4)
Mevcut Maaş: 37.165,47 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 41.454,37 TL
Başkomiser (1/4)
Mevcut Maaş: 27.046,63 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 30.167,81 TL
Pratisyen Hekim (1/4)
Mevcut Maaş: 46.131,31 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 51.454,86 TL
Profesör (1/4)
Mevcut Maaş: 50.482,90 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 56.308,63 TL
İmam-Hatip (1/4)
Mevcut Maaş: 26.372,20 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 29.415,55 TL
Avukat (1/4)
Mevcut Maaş: 26.372,20 TL
%11.54 Zamlı Maaş: 29.415,55 TL
Bu maaşlar, aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil olarak hesaplanmıştır.