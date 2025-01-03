Öğretmen maaşları, 2025 Ocak itibarıyla yeniden belirleniyor. Enflasyon farkının belli olmasının ardından önümüzdeki sene memur maaş zammı netlik kazanacak. Öğretmen maaşları 2025 ne kadar olacak? sorusu, özellikle geçtiğimiz akşam açıklanan asgari ücret zammı sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. 2025 Ocak ayı itibariyle öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte Öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili ayrıntılar...
Öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı araştırılıyor. Öğretmenlerin 2025 yılında alacağı en düşük ücret merak ediliyordu. Asgari ücretin belli olmasıyla beraber memur maaşlarına yapılacak zam da yavaş yavaş netlik kazanıyor.
2025 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yıllık enflasyon %47,09'a geriledi ve memur ile emekli maaş zammı için 5 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,57 oranında bir zam kesinleşti.
Memur ve memur emeklileri için ise %10,4 oranındaki zam kesinleşmiş durumda. Ancak bu oran, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. 2025 öğretmen maaşları da memur maaş zammı ile belli olacak.
ENFLASYON RAKAMLARI İÇİN GERİ SAYIM!
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor.
Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.
MEMUR MAAŞI ZAAMI NASIL HESAPLANIYOR?
2024 yılı temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında gerçekleşen enflasyon oranları toplandığında %14,57'lik bir oran ortaya çıkıyor. TCMB tarafından aralık ayı enflasyon oranı için yapılan tahmin ise 1,72 olarak güncellendi. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda 2024'ün son 6 aylık enflasyon oranı %16,29 olacağı tahmin ediliyor.
2024'ün ikinci altı aylık dönemi için %10 zam alan memurların yıl sonu zammı için alacağı enflasyon farkı %6,29 oluyor. Bu rakamın üzerine 2025'in ilk 6 ayı için yapılan toplu sözleşme anlaşması gereği %6'lık oranda eklendiği zaman, memurların 2025 Ocak ayı itibariyle alacakları zam oranı net olarak %12,29 oluyor.
Öğretmen maaşı 2024'te ne kadar?
1/4 dereceli öğretmen maaşı 26.654 TL'den 39.781 TL'ye yükseldi, 29.538 TL olan uzman öğretmen maaşı ise 44.085 TL'ye ulaştı.
Öğretmen maaşları ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişiklik gösteriyor.