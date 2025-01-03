OCAK 2025 ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI: Yeni mühendis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Lise mezunu teknisyen...

TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2025 yılı memur maaş zam oranı netleşti. Bu oran, hem mühendis hem de lise mezunu teknisyen maaşlarını etkiledi. Yeni yılda memur maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı eklenerek yeniden hesaplandı. Peki, yeni mühendis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Lise mezunu teknisyen...

1 /6 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte 2025 yılı memur maaş zammı netleşti. Mühendis ve lise mezunu teknisyen maaşları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı eklenerek yeniden hesaplandı. İşte detaylar...

2 /6 MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU? Mühendisler son yapılan 2024 Temmuz zammıyla birlikte ortalama 60 bin 663 TL kazanıyordu.

3 /6 2024 Temmuz-Aralık enflasyon oranları ile birlikte mühendis zam oraları şu şekilde; Mühendis 1/4 - 2024: 58.146 TL Mühendis 1/4 - 2025: 64.861 TL

4 /6 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU 2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

5 /6 Aralık ayı enflasyonu ile memur ve emekli zammı için 6 aylık oran netleşti.