"Memur maaşları erken yatacak mı son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri ile beraber kamuda görev yapanlar maaşların bayram önce yatıp yatmayacağına odaklandı. 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren hesaplara aktarılmaya başladı. 4A, 4B, 4C emekli ikramiyeleri farklı günlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak ve ödemeler 5 günde tamamlanacak. Peki, Memur maaşları erken yatacak mı son dakika? Memur Haziran ayı maaşları ne zaman yatacak?
"Memur maaşları erken yatacak mı son dakika? Memur Haziran ayı maaşları ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı bu sene 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Emekliler aylık ödemelerini tahsisat numarasına göre 17 ile 26'sı arasında alırken, memur maaşları da her ayın 15'inde yatırılıyor. Maaş ödeme takviminin, bayram günlerinde denk gelmesiyle ödemelerin erkene alınıp alınmadığı sorgulanıyor. Peki memur maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak?
SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Emekli ve memur maaşları her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı ikramiyelerimizi 10-14 Haziran tarihileri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.
Kurban Bayramı ile beraber maaşların bu hafta yatıp yatmayacağı araştırılıyor. Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelirken, bayram ise 16-19 Haziran arasında idrak edilecek.
2024 Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran'a denk geliyor. Ancak Haziran ayı maaş ödemelerinin erkene çekilmesine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Bununla beraber 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;
SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI?
Memurlar, normal şartlarda her ay maaşlarını ayın 15’inde alıyor. Arefe ve bayramın aylıkların yatırıldığı tarihe denk gelmesi sebebiyle ödeme takvimi merak ediliyor. Haziran ayı memur maaş ödeme takviminin öne alınması konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.