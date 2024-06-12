"Memur maaşları erken yatacak mı son dakika? Memur Haziran ayı maaşları ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı bu sene 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Emekliler aylık ödemelerini tahsisat numarasına göre 17 ile 26'sı arasında alırken, memur maaşları da her ayın 15'inde yatırılıyor. Maaş ödeme takviminin, bayram günlerinde denk gelmesiyle ödemelerin erkene alınıp alınmadığı sorgulanıyor. Peki memur maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak?