Memur maaş zammı ile ilgili bekleyişte sona gelindi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur zammı da netleşecek. Memurlar ve emekliler için 2024 yılı zam oranları, enflasyon ve toplu sözleşme gereği iki farklı dönemde belirleniyor. Ocak 2024'te yapılan zam ile en düşük memur maaşı 34.215 TL'ye yükselmişti. Haziran 2024'te ise memurların maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek. Peki Temmuz memur zammı ne kadar olacak? 2024 zamlı memur maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisi kaç TL alacak?

1 / 21 Memur ve memur emeklilerinin zamlı aylıkları altı aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek. 6 milyondan fazla memurun maaşı Temmuz ayında yapılacak zam ile yeniden şekillenecek. Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10 oranında zam yapılacak. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisi en düşük ne kadar maaş alacak? İşte 2024 zamlı memur maaşları.

2 / 21 Yılın ilk 4 ayı için enflasyon oranı %18,72 olarak açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamını açıkladı. TÜFE mayıs ayında aylık bazda %3,37 arttı. Yıllık bazda ise oran %75,45 olarak gerçekleşti.

3 / 21 Temmuz ayı başında açıklanması beklenen haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı enflasyon farkı ve zam oranı netleşmiş olacak.

4 / 21 Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı ve %10 toplu sözleşme dahil hesaplama yapıldığında zam oranının %20,02 gelmesi bekleniyor. Peki, 2024 yılının 2. yarısında geçerli olacak memur maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

5 / 21 2024 Temmuz memur zammı tahminleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon rakamının yaklaşık %20 olması bekleniyor.

6 / 21 Bu tahminin doğru çıkması durumunda, memurlar için yıl sonuna kadar geçerli olacak 2024 maaş tablosu şöyle şekillenecek;

7 / 21 GENEL MÜDÜR MAAŞI 1/4 80.039 iken yüzde 20 zam sonrası 96.046 TL

8 / 21 ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI (Lisans mezunu)1/4 48.413 iken yüzde 20 zam sonrası 58.095 TL

9 / 21 MEMUR MAAŞI (Lisans mezunu) 9/1 34.215 iken yüzde 20 zam sonrası 41.058 TL

10 / 21 ÖĞRETMEN MAAŞI 1/4 39.74 iken yüzde 20 zam sonrası 47.694 TL

11 / 21 KAYMAKAM MAAŞI (1. SINIF 1/4) 74.942 iken yüzde 20 zam sonrası 89.930

12 / 21 BAŞKOMİSER MAAŞI (3/1) 48.674 iken yüzde 20 zam sonrası 58.408

13 / 21 POLİS MEMURU MAAŞI (8/1) 44.046 iken yüzde 20 zam sonrası 52.855

14 / 21 UZMAN DOKTOR MAAŞI (1/4) 55.464 iken yüzde 20 zam sonrası 66.556

15 / 21 HEMŞİRE MAAŞI (Lisans mezunu) 5/1 39.442 iken yüzde 20 zam sonrası 47.330 TL

16 / 21 MÜHENDİS MAAŞI (1/4) 49.415 iken yüzde 20 zam sonrası 59.298 TL

17 / 21 TEKNİSYEN MAAŞI (Lise mezunu) 11/1 35.111 iken yüzde 20 zam sonrası 42.133

18 / 21 AVUKAT MAAŞI (1/4) 47.086 iken yüzde 20 zam sonrası 56.503 TL

19 / 21 PROFESÖR MAAŞI 1/4 72.253 iken yüzde 20 zam sonrası 86.703 TL

20 / 21 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI (7/1) 47.386 iken yüzde 20 zam sonrası 56.863 TL