MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç?

Beklenen gün geldi, Merkez Bankası kararını verdi! Yatırımcıların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haziran ayı faiz kararındaydı. Dolar, altın, mevduat ve borsa gibi yatırım araçlarını doğrudan etkileyen bu kritik karar açıklandı. Nisan ayında yapılan faiz artışının ardından haziran ayında nasıl bir yol izleneceği merak konusuydu. Faiz kararı öncesinde yapılan anketlerde ekonomistlerin büyük kısmı politika faizinde bir değişiklik beklemiyordu. Peki Merkez Bankası sürpriz yaptı mı, politika faizi ne oldu?