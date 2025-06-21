MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç?

TCMB, haziran ayı faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından haziran ayı faiz kararını duyurdu. Nisan ayında yapılan 500 baz puanlık artışın ardından politika faizinde nasıl bir adım atılacağı piyasalar ve yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyordu. Faiz kararı, dolar kuru, altın fiyatları ve Borsa İstanbul üzerinde etkili olurken, ekonomistlerin beklentileri Merkez Bankası’nın sabit tutma ya da sınırlı artış yönünde şekillenmişti. Peki TCMB politika faizini yüzde kaç olarak belirledi?
Beklenen gün geldi, Merkez Bankası kararını verdi! Yatırımcıların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haziran ayı faiz kararındaydı. Dolar, altın, mevduat ve borsa gibi yatırım araçlarını doğrudan etkileyen bu kritik karar açıklandı. Nisan ayında yapılan faiz artışının ardından haziran ayında nasıl bir yol izleneceği merak konusuydu. Faiz kararı öncesinde yapılan anketlerde ekonomistlerin büyük kısmı politika faizinde bir değişiklik beklemiyordu. Peki Merkez Bankası sürpriz yaptı mı, politika faizi ne oldu?
HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen 2025 haziran ayı faiz kararını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etmişti
Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.
Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti.
SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya çıkarmıştı. Böylece TCMB, 13 ay sonra yeniden faiz artırım yönünde karar verdi. Beklentiler politika faizinin yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi.