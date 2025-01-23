Meteoroloji son dakika il il uyardı! Sağanak ve kar çıktı geliyor: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu ve zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ege'nin güneybatısı ve Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.