Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Meteoroloji son dakika il il uyardı! Sağanak ve kar çıktı geliyor: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat

Meteoroloji son dakika il il uyardı! Sağanak ve kar çıktı geliyor: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat

12:2923/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, çarşamba günü kıyı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, çarşamba ve perşembe günü Türkiye genelinde hava koşullarında önemli değişiklikler yaşanacak. Birçok bölgede kar yağışı, sağanak ve fırtına etkili olacak. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önerildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu ve zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ege'nin güneybatısı ve Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın yurdun doğu kesimleri ile Marmara'nın batısında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#Meteoroloji
#Kar yağışı
#sağanak

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman 2025 bayram tatili kaç gün?