MHP Siyaset ve Liderlik Okulu, gençlerin dünyaya ve Türkiye'ye yön veren temel dinamikleri ve gelişmeleri anlamalarını sağlamayı amaçlar. Eğitimler, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birçok farklı disiplinde alanında uzman akademisyenler tarafından verilir. Peki MHP Siyaset ve Liderlik Okulu başvurusu son gün ne zaman? 22. dönem MHP Siyaset ve Liderlik Okulu ne zaman başlayacak?