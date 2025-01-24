İslam aleminin heyecanla beklediği Miraç gecesina kısa bir süre kaldı. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği bu mübarek gecenin anlamı ve önemi kandil mesajı seçenekleri ile paylaşılacak. Miraç Kandili'nde sevdiklerinize ve aile fertlerinize en anlamlı Miraç Kandili mesajlarını gönderebilir, onların yüzünde tebessüm olabilirsiniz. İşte en yeni en anlamlı, hadis ve ayetli, dualı, en farklı Miraç kandili mesajları...

1 /25 "İbadetlerimizin makbul, Dualarımızın kabul olduğu, İnsanlığın; sağlık, mutluluk, barış, huzur bulduğu, Miraç'ın hayırlara vesile olduğu bir gece olsun. Tüm İslam âleminin Miraç Kandili Kutlu, şehitlerimizin ruhu şad olsun."





2 /25 Miraç Kandili Mesajları 2025

Recep ayının 27. Gecesine girilirken Kandil mesajları ve sözleri için araştırmalar hız kazandı. İslam aleminde oldukça önemli gecelerden biri olan Miraç Kandili 2024 yılında 6 Şubat Salı günü idrak edilecek. Bu mübarek günün anlamı ve önemi Hayırlı Kandiller mesajları ile paylaşılacak. Sevdiklerinin kandilini kutlamak için en güzel ve resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri seçeneklerini sizler için derledik.

3 /25 "Tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Bu kutlu gecenin Gazi şehrimize, ülkemize ve insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum.Rabbim muhabbet ve kardeşliğimizi bu kutlu gecenin hürmetine daim kılsın."

4 /25 Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

5 /25 "Tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili kutlu olsun... Allah'ım dua ediyorum bu illetten umarım bir an önce tüm insanlık kurtulur."

6 /25 Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

7 /25 Miraç Kandili, yürekleri aydınlatan bir ışık gibi gelsin, dualarınızın yükseldiği, hayırlara vesile olan bir gece olsun.

8 /25 Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

9 /25 Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

10 /25 Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

11 /25 "Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Türk İslam âleminin Miraç kandili kutlu olsun."

12 /25 Miraç Kandili'nin rahmeti ve bereketi tüm insanlığa şifa olsun. Bu mübarek gecenin dünya barışına ve huzura vesile olması dileğiyle.

13 /25 Miraç Kandili, sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı bir gecedir. Bu gecede ellerimizi semaya, gönlümüzü Mevla'ya açalım, günahlardan olabildiğince kaçalım. Bugün en gizli incilerimizi onun için saçalım, çünkü bugün Miraç Kandili.

14 /25 Miraç Kandili'nin feyzi ve bereketi üzerimize olsun. Bu mübarek gecenin dileklerinizin kabulüne, dualarınızın makbuliyetine vesile olması dileğiyle.

15 /25 Miraç Kandili'nin bereketiyle yürekleriniz coşsun, dualarınız kabul, günleriniz aydın olsun.

16 /25 Miraç Kandili'nin feyziyle tüm dünyaya barış ve sevgi gelsin. Dualarınızın Allah katında kabul olmasını dilerim.

17 /25 Miraç Kandili'nin hayırlara vesile olmasını, dualarınızın daima kabul görmesini temenni ederim. Mübarek olsun!

18 /25 Miraç Kandili'nin manevi coşkusunu yaşayarak, sevdiklerinizle birlikte nice güzelliklere erişmeniz dileğiyle.

19 /25 Miraç Kandili'nde Ne Olmuştur?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor.

20 /25 Peygamber Allah huzuruna ulaştığında kendisine verilen müjdelerden ilki 5 vakit namazın farz kılınmasıdır. Miraç’ın gerçekleşmesinin ardından Müslümanlar namazlarını 5 vakit olarak kılmaya başlamışlardır. Bu mübarek gecede namaz dışında Bakara Suresi’nde bulunan son 2 ayet indirilmiş ve Müslümanlara cennet müjdelenmiştir. Cennet müjdesinde ise Allah’a şirk koşmamak şartıyla olduğu bildirilmiştir.

21 /25 Miraç Ne Demektir?

Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

22 /25 Miraç Kandili'nin Anlam ve Önemi

İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

23 /25 İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

24 /25 Miraç Gecesinin Fazileti

Her yıl Hicri Takvime göre Recep Ayı’nın 27.gecesinde idrak edilen Miraç Kandilinin fazileti merak edilir. Bu mübarek gecenin fazileti Amenerrasulü ayetlerinin inmesi, namazın 5 vakit olarak farz kılınması ve Müslümanların Allah’a şirk koşmadıkları durumunda cennetle müjdelenmesidir.