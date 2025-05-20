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MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları 2025 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları 2025 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tuğba Güner
11:2420/05/2025, الثلاثاء
G: 20/05/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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MSÜ tercih sonuçları 2025 için geri sayım başladı. Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat tarihinde tamamlandı. Adaylar için, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri 18 Nisan 2025 tarihinde tamamlandı. Tercih süreci ile MSÜ 2025 sonuçları merak kazandı. MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte MSÜ 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih (yerleştirme) sonuçları tarihi...

ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2025 MSÜ tercih işlemleri 24 Mart'ta başladı 18 Nisan'da sona erdi. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri belirlenen tarihte sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yaptı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?


MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?


Tercih sürecinin tamamlanmasıyla değerlendirme ve temin süreci başlayacak. Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar sonuçların ilan edileceği takvime yoğunlaştı. Ancak henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ tercih sonuçları tarihi ilan edilmedi.


MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.




MSÜ tercihleri ne zaman sona erecek?


Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.


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MSÜ kontenjanları yayınlandı mı 2025?


Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.

MSÜ TABAN PUANLARI 2024


HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396

KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929

KHO SÖZEL 342,96547

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO SAYISAL 389,34501

KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140

KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876








ASTSUBAY MYO ADAYLAR


KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848




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