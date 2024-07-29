2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. MTV'nin ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz'da sona erecek. Bu tarihten sonra yapılan ödemelerde aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. MTV'de sorgulama ve ödeme nasıl yapılıyor?
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunu nasıl öğrenirim? MTV ne kadar, nasıl, nereye ödenecek?
MTV ikinci taksit ödemesinde son gün ne zaman?
MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde süreç 1 Temmuz'da başladı. MTV'de ikinci taksit ödemesi için süre 31 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.
MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.
MTV ödenmezse ne olur?
Mükelleflerin, ödeme süresi dolmadan önce gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor. 31 Temmuz'a kadar ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.
Ayrıca, araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. 2023 yılına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme süresi de 31 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.
MTV ödemesi nasıl yapılıyor?
Ödemeler ise farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Ödemeler e-Devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. e-Devlete giriş yaparak motorlu taşıtlar vergisi sorgulama" hizmetiyle önce bilgiler tek tek dolduruluyor.
Bilgilerin doldurulması ile birlikte öde butonu çıkıyor. Son olarak ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme e devlet Ekranı