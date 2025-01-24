Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi tanıtıp toplantısında Türkiye’nin kanayan yarası olarak bilinen nafakaya ilişkin değişiklik sinyali verdi. Bu açıklama sonrası nafaka düzenlemesi 2025 nasıl olacak? Nafaka düzenlemesi belli oldu mu, ne zaman uygulanacak? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki süresiz nafaka kalkacak mı? İşte detaylar.
4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, boşanma davalarında da arabuluculuk sisteminin getirileceğini söyledi. Erdoğan, nafakaya dair da reformlar yapılacağını belirtti. Erdoğan’ın bu açıklamaları sonrası vatandaşlar, nafaka düzenlemesi 2025 nasıl olacak? Nafaka düzenlemesi belli oldu mu, ne zaman uygulanacak? Ömür boyu nafaka kalkacak mı? sorularını sormaya başladı.
Nafaka düzenlemesi olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nafaka düzenlemesine ilişkin, "2025'i aile yılı ilan etmiştik. Yıl boyu önemli çalışmalar yapacağımızı ilan etmiştik. Aile hukukunda uygulama kaynaklı sorunlara yönelik birçok tedbiri hayata geçireceğiz. Aile mahkemelerinin kurulu ve yargılama usulünden, boşanma ve nafaka usulüne kadar yeni reformlar yapmayı planlıyoruz." Erdoğan, "Hukukun üstünlüğünü esas alan Yeni Strateji Belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni strateji belgesinin dördüncü amacının, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması olduğunu vurguladı.
Değer ve tutarı belirli bir miktarın altındaki talep ve davaların sadeleştirilmesi, hızlı bir yargılama usulüyle çözümlenmesi için çeşitli düzenlemeler yapmayı hedeflediklerini aktaran Erdoğan, "Bunun yanında bono evraklarının kayıt altında üretilmesini sağlayarak vatandaşlarımızın hukuki güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Erdoğan, bu yılı "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini, aile kurumunun korunması için yıl boyunca önemli çalışmalar yapacaklarını ilan ettiklerini anımsatarak, yeni strateji belgesi doğrultusunda aile hukukunda uygulamadan doğan sorunların giderilmesine yönelik birçok tedbiri hayata geçireceklerini söyledi.
Aile arabuluculuğunu sisteme entegre ederek anlaşmazlıkların mahkeme sürecinden önce çözüme ulaştırılmasını arzu ettiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aile mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulünden çocukların menfaatlerini gözeten boşanma ve nafaka usullerine kadar geniş bir yelpazede yeni reformlar yapmayı planlıyoruz. Diğer taraftan, idari yargılama usulünün sadeleştirilmesine dönük önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. İdarenin taraf olduğu tam yargı davalarında sulh müessesesine başvuruyu zorunlu kılacak ve dosyaların tekemmül sürecini kısaltacak düzenlemeleri inşallah hayata geçireceğiz. İcra ve iflas sistemini alacaklı ve borçlu arasındaki hassas dengeyi ön plana alacak şekilde, kanun değişikliği de dahil olmak üzere, yeniden dizayn etmek de bu süreçteki temel önceliklerimizden biridir."
Süresiz nafaka (Yoksulluk nafakası) nedir?
Süresiz nafaka, belirli şartların bir arada bulunması durumunda, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan eşe, diğer eş tarafından ödenmesi kararlaştırılan nafakaya hükmedilebilmesi için belirli şartların bir arada bulunması gerekmektedir. Bu şartlar sırasıyla;
Taraflardan birinin talepte bulunması,
Talep eden eşin yoksulluğa düşmesi,
Nafaka ödeyecek eşin mali gücü ile orantılı olma.
Boşanma sonucunda, eşlerden en az birinin yoksulluğa düşmesi, yahut en azından içindeki hayat kalitesinin ciddi şekilde azalması söz konusu olabilir. Böyle bir durumun yaşanması halinde maddi olarak zor durumda olan ta ödemeye yoksulluk nafakası denmektedir. Türk Medeni Kanunu (TMK) madde 175’e göre yoksulluk nafakası, süresizdir.
Yani mahkeme kararıyla nafakanın kaldırı verilmedikçe, yahut nafaka lehtarının evlenmesi veya ölümü gibi nafakayı kendiliğinden sonlandırana erdiren bir durumun oluşmadıkça, nafaka yükümlülüğü dev sebeple yoksulluk nafakası kamuoyunca süresiz nafaka olarak bilinmektedir. Süresiz Nafaka, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafa, boşanmada kusu olmamak koşuluyla, diğer tarafça yapılan süresiz ödemedir.
TMK m. 175’e göre süresiz nafakaya hükmedilebilmesi için nafaka talep eden eşin, boşanmada daha kusurlu olmaması yeterlidir. Diğer bir deyişle, eşit kusurlu, daha az veya kusursuz olan eş, diğer şartları da sağlaması durumunda süresiz nafaka talep edebilecektir.