Yani mahkeme kararıyla nafakanın kaldırı verilmedikçe, yahut nafaka lehtarının evlenmesi veya ölümü gibi nafakayı kendiliğinden sonlandırana erdiren bir durumun oluşmadıkça, nafaka yükümlülüğü dev sebeple yoksulluk nafakası kamuoyunca süresiz nafaka olarak bilinmektedir. Süresiz Nafaka, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafa, boşanmada kusu olmamak koşuluyla, diğer tarafça yapılan süresiz ödemedir.

TMK m. 175’e göre süresiz nafakaya hükmedilebilmesi için nafaka talep eden eşin, boşanmada daha kusurlu olmaması yeterlidir. Diğer bir deyişle, eşit kusurlu, daha az veya kusursuz olan eş, diğer şartları da sağlaması durumunda süresiz nafaka talep edebilecektir.