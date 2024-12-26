Salim'in işçisi Ramazan Atasoy SEGBİS ile tanık olarak dinlenmesine geçildi. Atasoy, "Ben o gün tarlada çalışıyordum. O gün köye bir kez babamla gittim. Sonra tarlaya gittik, Salim Güran sabah 9 gibi geldi yanımıza yaklaşık 1.5 saat yanımızda kaldı gitti. Sonra saat 3-4 gibi Salim yanıma geldi, babamı sordu.

Çay yaptık içtik, babamı aradı. Babam motosikleti ile geldi, biz Tavşantepe köyünün yukarısındaki tarladaydık. Salim her zamanki gibiydi, durumunda bir farklılık yoktu. Salim, kıyafetlerini değiştirmeye gitti, sonra geldiğinde saat 18:30 gibiydi.

Yemek yaptık birlikte yedik. Bir süre oturduk. Sonra Salim'i biri aradı 'kız kaybolmuş' dedi. Kimin aradığını bilmiyorum, babamla birlikte gittiler. El fenerini Salim'e verdi. Babam ve Salim gitti, ben tarlada kaldım.

Tutuklandığın zaman Salim'e küfrederek, 'senin yüzünden başımız belaya girdi' diye ifaden var sorusuna Ramazan Atasoy, "Ben böyle bişey dediğimi hatırlamıyorum" dedi. Salim'in ayakları ıslak mıydı sorusuna Atasoy, "Ayakları normaldi, ıslak olur olmadığını hatırlıyorum" dedi.



