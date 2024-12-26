Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Davanın ilk duruşmasında mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermiş ve duruşmayı bugüne ertelemişti. Davada bugün karar bekleniyor. Peki Narin’in katili kim, karar çıkacak mı? İşte son dakika Narin Güran haberleri.
Dava kapsamında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedinin taşıdığı iddia edilen komşular Nevzat Bahtiyar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma öncesi salon ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
NARİN'İN KATİLİ KİM KARAR ÇIKTI MI?
Karar çıkması beklenen duruşma öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar, Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ile ilgili 'iştiraken kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Davada bugün karar çıkması bekleniyor.
Salim'in işçisi Ramazan Atasoy SEGBİS ile tanık olarak dinlenmesine geçildi. Atasoy, "Ben o gün tarlada çalışıyordum. O gün köye bir kez babamla gittim. Sonra tarlaya gittik, Salim Güran sabah 9 gibi geldi yanımıza yaklaşık 1.5 saat yanımızda kaldı gitti. Sonra saat 3-4 gibi Salim yanıma geldi, babamı sordu.
Çay yaptık içtik, babamı aradı. Babam motosikleti ile geldi, biz Tavşantepe köyünün yukarısındaki tarladaydık. Salim her zamanki gibiydi, durumunda bir farklılık yoktu. Salim, kıyafetlerini değiştirmeye gitti, sonra geldiğinde saat 18:30 gibiydi.
Yemek yaptık birlikte yedik. Bir süre oturduk. Sonra Salim'i biri aradı 'kız kaybolmuş' dedi. Kimin aradığını bilmiyorum, babamla birlikte gittiler. El fenerini Salim'e verdi. Babam ve Salim gitti, ben tarlada kaldım.
Tutuklandığın zaman Salim'e küfrederek, 'senin yüzünden başımız belaya girdi' diye ifaden var sorusuna Ramazan Atasoy, "Ben böyle bişey dediğimi hatırlamıyorum" dedi. Salim'in ayakları ıslak mıydı sorusuna Atasoy, "Ayakları normaldi, ıslak olur olmadığını hatırlıyorum" dedi.
Diyarbakır'da 21 Ağustos’ta kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında, çuvalda, üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Karar çıkması beklenen, 1'i tutuklu 3 kişinin tanık olarak dinleneceği duruşma öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Sanıklar sabah saatlerinde adliyeye getirildi.
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının duruşması öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, adliye çevresine bariyerler yerleştirdi. Duruşma boyunca alana giriş-çıkışlar, polis kontrolünde olacak. Alana girmek isteyenler, üzerleri aranarak alınacak.
SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ
Diyarbakırda 8 yaşındaki Narin Güranın öldürülmesine ilişkin bugün görülecek davanın ikinci duruşması kapsamında tutuklu sanıklar cezaevinden çıkarılarak Diyarbakır Adliyesine götürüldü.
İkinci duruşma için alınan ek kararda, sanık avukatlarının celse arasındaki talepleri doğrultusunda 1'i tutuklu 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verildi. Mahkeme tarafından verilen kararda, amca Erhan Güran ve çoban A.A.'nın (33) duruşmaya zorla getirilmesi, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk R.A.'nın ise cezaevinden celbi için karar verildi. Mahkeme dosyasına giren görüntülerde, amca Erhan Güran ile evinde yapılan toplantıda sorular sorup, daha sonra gönderdikleri çoban A.A.'nın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Amca Salim Güran'ın işçisi R.A. ise ilk duruşmada 'Tanıklık yapmak istemiyorum' deyince, salondan çıkarılmıştı.
AİLE TOPLANTISI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasından 1 gün önce Erhan Güran’ın evinin önünde yapılan toplantıdaki Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntü de Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek, hazırlanan bilirkişi raporu da mahkemeye gönderildi.