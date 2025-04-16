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Nisan 2025 temettü takvimi belli oldu: Bu hafta hangi şirket ne kadar temettü verecek?

Nisan 2025 temettü takvimi belli oldu: Bu hafta hangi şirket ne kadar temettü verecek?

17:4116/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Temettü dağıtacak şirketler hangileri?

Nisan 2025 temettü takvimi şu anda netleşmiş durumda ve bazı şirketler temettü dağıtım tarihlerini açıkladı. Peki, Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte 16-30 Nisan 2025 temettü takvimi ve detaylar!

​2025 Nisan ayında Borsa İstanbul'da işlem gören birçok şirket, yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek. Bu ödemeler, şirketlerin 2024 yılı net kârlarından hissedarlara dağıtılacak kâr paylarını kapsıyor. Temettü ödemeleri 8 Nisan'dan başladı. Peki, Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte 16-30 Nisan 2025 temettü takvimi ve detaylar!

BU HAFTA 16-30 NİSAN HANGİ ŞİRKETLER TEMETTÜ VERECEK?

15 Nisan'da temettü dağıtımı yapacak şirketler

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)

Net temettü: 0,1466 TL

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO)

Net temettü: 3,40 TL

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO)

Net temettü: 7 TL


16 Nisan 2025 temettü dağıtımı yapacak şirketler

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Net temettü: 1,70 TL


17 Nisan'da temettü dağıtımı yapacak şirketler

Alarko Holding A.Ş. (ALARK)

Net temettü: 2,2507 TL


Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. (SELEC)

Net temettü: 0,3400 TL

18 Nisan’da temettü verecek şirketler

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

Net temettü: 0,9350 TL

21 Nisan’da temettü verecek şirketler

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)

Temettü tutarı: 0,2119 TL


Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. (KSTUR)

Temettü tutarı: 11,9000 TL

22 Nisan’da temettü verecek şirketler

Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR)

Temettü tutarı: 0,1020 TL

Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI)

Temettü tutarı: 125,3750 TL


24 Nisan’da temettü verecek şirketler

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY)

Temettü tutarı: 2,1296 TL

25 Nisan’da temettü verecek şirketler

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)

Temettü tutarı: 1,5000 TL


Sarkuysan Elektrolit Bakır San. ve Tic. A.Ş. (SARKY)

Temettü tutarı: 0,3500 TL

28 Nisan’da temettü verecek şirketler

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ)

Temettü tutarı: 0,4928 TL


Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş. (YUNSA)

Temettü tutarı: 0,0325 TL

29 Nisan’da temettü verecek şirketler

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO)

Temettü tutarı: 2,8736 TL


30 Nisan’da temettü verecek şirketler

Birikim Varlık Yönetim A.Ş. ( BRKVY)

Temettü tutarı: 0,4573 TL

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Nisan 2025 temettü takvimi belli oldu: Bu hafta hangi şirket ne kadar temettü verecek?