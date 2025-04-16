Nisan 2025 temettü takvimi şu anda netleşmiş durumda ve bazı şirketler temettü dağıtım tarihlerini açıkladı. Peki, Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte 16-30 Nisan 2025 temettü takvimi ve detaylar!
2025 Nisan ayında Borsa İstanbul'da işlem gören birçok şirket, yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek. Bu ödemeler, şirketlerin 2024 yılı net kârlarından hissedarlara dağıtılacak kâr paylarını kapsıyor. Temettü ödemeleri 8 Nisan'dan başladı. Peki, Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte 16-30 Nisan 2025 temettü takvimi ve detaylar!
BU HAFTA 16-30 NİSAN HANGİ ŞİRKETLER TEMETTÜ VERECEK?
15 Nisan'da temettü dağıtımı yapacak şirketler
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)
Net temettü: 0,1466 TL
Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO)
Net temettü: 3,40 TL
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO)
Net temettü: 7 TL
16 Nisan 2025 temettü dağıtımı yapacak şirketler
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
Net temettü: 1,70 TL
17 Nisan'da temettü dağıtımı yapacak şirketler
Alarko Holding A.Ş. (ALARK)
Net temettü: 2,2507 TL
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. (SELEC)
Net temettü: 0,3400 TL
18 Nisan’da temettü verecek şirketler
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)
Net temettü: 0,9350 TL
21 Nisan’da temettü verecek şirketler
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. (KSTUR)
Temettü tutarı: 11,9000 TL
22 Nisan’da temettü verecek şirketler
Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR)
Temettü tutarı: 0,1020 TL
Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI)
Temettü tutarı: 125,3750 TL
24 Nisan’da temettü verecek şirketler
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY)
Temettü tutarı: 2,1296 TL
25 Nisan’da temettü verecek şirketler
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)
Temettü tutarı: 1,5000 TL
Sarkuysan Elektrolit Bakır San. ve Tic. A.Ş. (SARKY)
Temettü tutarı: 0,3500 TL
28 Nisan’da temettü verecek şirketler
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ)
Temettü tutarı: 0,4928 TL
Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş. (YUNSA)
Temettü tutarı: 0,0325 TL
29 Nisan’da temettü verecek şirketler
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO)
Temettü tutarı: 2,8736 TL
30 Nisan’da temettü verecek şirketler
Birikim Varlık Yönetim A.Ş. ( BRKVY)
Temettü tutarı: 0,4573 TL