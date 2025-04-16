Nisan 2025 temettü takvimi şu anda netleşmiş durumda ve bazı şirketler temettü dağıtım tarihlerini açıkladı. Peki, Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte 16-30 Nisan 2025 temettü takvimi ve detaylar!

1 /10 ​2025 Nisan ayında Borsa İstanbul'da işlem gören birçok şirket, yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek. Bu ödemeler, şirketlerin 2024 yılı net kârlarından hissedarlara dağıtılacak kâr paylarını kapsıyor. Temettü ödemeleri 8 Nisan'dan başladı. Peki, Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte 16-30 Nisan 2025 temettü takvimi ve detaylar!

2 /10 BU HAFTA 16-30 NİSAN HANGİ ŞİRKETLER TEMETTÜ VERECEK? 15 Nisan'da temettü dağıtımı yapacak şirketler Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) Net temettü: 0,1466 TL Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) Net temettü: 3,40 TL Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) Net temettü: 7 TL



3 /10 16 Nisan 2025 temettü dağıtımı yapacak şirketler Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) Net temettü: 1,70 TL



4 /10 17 Nisan'da temettü dağıtımı yapacak şirketler Alarko Holding A.Ş. (ALARK) Net temettü: 2,2507 TL

Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. (SELEC) Net temettü: 0,3400 TL

5 /10 18 Nisan’da temettü verecek şirketler Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) Net temettü: 0,9350 TL

6 /10 21 Nisan’da temettü verecek şirketler Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) Temettü tutarı: 0,2119 TL

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. (KSTUR) Temettü tutarı: 11,9000 TL

7 /10 22 Nisan’da temettü verecek şirketler Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR) Temettü tutarı: 0,1020 TL Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) Temettü tutarı: 125,3750 TL

24 Nisan’da temettü verecek şirketler Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) Temettü tutarı: 2,1296 TL

8 /10 25 Nisan’da temettü verecek şirketler Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) Temettü tutarı: 1,5000 TL

Sarkuysan Elektrolit Bakır San. ve Tic. A.Ş. (SARKY) Temettü tutarı: 0,3500 TL

9 /10 28 Nisan’da temettü verecek şirketler Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) Temettü tutarı: 0,4928 TL

Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş. (YUNSA) Temettü tutarı: 0,0325 TL