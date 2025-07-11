Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak. Lise tercihinde bulunacak adaylar merkezi ve yerel yerleştirme ile okullara yerleştirilecek. Peki OBP ile öğrenci alan liseler hangileri? İşte Şanlıurfa'da sınavsız öğrenci alan liseler ve OBP puanları.
LGS merkezi sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan "2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu"na göre, lise tercihleri 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.
Lise yerleştirmeleri nasıl yapılacak?
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre, tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla "Okul Başarı Puanı (OBP)" üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki "Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)" üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
Tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapacak mı?
Merkezi sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak.
Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.
Yerel yerleştirme nasıl yapılacak?
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek ve yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 5 okul tercih edebilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.
Yerel yerleştirme tercih ekranındaki yeşil renk, "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları, mavi renk, "Komşu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları, kırmızı renk, "Diğer" ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.