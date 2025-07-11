LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavsız öğrenci kabul eden okulların hangileri olduğu büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle Kocaeli'de ikamet eden öğrenciler ve velileri, ortaokul başarı puanı (OBP) ile yerleşilebilecek liseleri araştırmaya başladı. Peki Kocaeli'de OBP ile öğrenci alan liseler hangileri? İşte OBP puanı ile sınavsız öğrenci alan okullar.
Yerel yerleştirme süreci, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara göre işliyor. Bu süreçte öğrencilerin yerleşmesinde sırasıyla; ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı gibi kriterler etkili oluyor. Bu kriterler, öğrencilerin tercih ettikleri okullara yerleşme şansını doğrudan etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Peki Kocaeli'de OBP ile öğrenci alan liseler hangileri? İşte OBP puanı ile sınavsız öğrenci alan okullar.
Lise yerleştirme tercihleri nasıl yapılacak?
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre, tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla "Okul Başarı Puanı (OBP)" üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki "Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)" üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.
Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.
Merkezi sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak.
Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.