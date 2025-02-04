Üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı bugün itibariyle devreye alındı. Her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Günlük 1.083 ödeme ile 14 gün katılacak öğrencilere 15 bin lira destek verilecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı üniversite öğrencisi desteği ne kadar? Öğrencilere destek programı nedir, neyi kapsıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması ve Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı’nın devreye alındığını söyleyen Erdoğan, Bu kapsamda öğrencilere destek verileceğini söyledi. Peki İŞKUR Gençlik Programı öğrenci desteği ne kadar verilecek, kimler destekten yararlanacak, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?
Öğrencilere destek programı nedir, neyi kapsıyor? İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencilerine ne kadar yardım verilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı’nın detayları şu şekilde açıkladı:
Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR gençlik programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir.
Katılacakları Ar-Ge faaliyetleri akademik ve bilimsel projeler gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar. Haftalık azami 3 güne kadar kısmi katılım modeliyle uygulanacaktır.
Hane gelirleri asgari ücreti 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük 1083 TL’lik ödeme ile programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 TL, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 TL tutarında destek vereceğiz.
Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini biz karşılayacağız. Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz.
Mesleki becerilere sahip insan kaynağını genişletmek için başlatılan programda 1712 kişi istifade etti. 2023 kasıma göre 925 bin artışla iş gücümüz 35 milyon 820 bin kişiye ulaştı.
İşsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesine geriledi. Gençlerimize yönelik bir müjdemizi de paylaşıyorum, üniversite öğrencileri için İŞKUR gençlik programını bugün itibari ile devreye alıyoruz. Gençler eğitimini sürdürürken kendilerini geliştirecek birçok alanda bu programa dahil olabilecek.
2025, 2028 dönemi kapsayan eylem planı iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturuldu. Tüm paydaşlar strateji belgesine önemli katkılar yaptı. Ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ulusal istihdam stratejisinde yeni hedefler ve 90 eylem maddesi bulunuyor. İlk politika alanı iş gücünde yeniş dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesidir. Bu politika alanı kapsamında 33 eylem maddesi ile Türkiye beceri ekosistemi güçlendirilecek. Fırsat ve riskler göz önüne alınarak belirlenecek, adil geçiş politikaları oluşturulacak. İş gücümüzün dijital ve yeşil dönüşüm süreci için eğitim politikaları geliştirilecek ve yeni modeller uygulanacaktır. İş gücünde ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine imkan tanınacak."
İŞKUR Üniversite Programı nedir, kapsamı ne olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencileri için İŞKUR Gençlik Programı'nın detaylarını şu şekilde açıkladı:
- "İŞKUR Üniversite Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken, diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabileceklerdir.
- Program kapsamında katılacakları AR-GE faaliyetleri, labaratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar.
- İŞKUR Üniversite Programı her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacak.
- Programdan hane gelirleri, asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak.
- Günlük 1.083 TL'lik ödemeyle, programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 TL, 14 gün katılacak öğrencilerimize yaklaşık 15 bin 162 TL tutarında destek vereceğiz.
- Sigorta primlerini de biz karşılayacağız.
-Programdan bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz.
- Kampüs ve üniversitelerimizin çalışma yaptıkları alanlarda düzenlenecek programlarla, öğrencilerimiz iş arama, finansal okur yazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacaklar."