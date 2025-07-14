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Okul servisleri ve toplu taşıma için yeni dönem: Kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu zorunlu olacak

Okul servisleri ve toplu taşıma için yeni dönem: Kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu zorunlu olacak

Tuğba Güner
12:0514/07/2025, Pazartesi
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Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında bugün itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Okul servisleri veve toplu taşımada görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip sistemi zorunlu oluyor. Okul servislerine görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip sistemi montajını yapacak firmaların niteliklerine ilişkin detaylar da belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir yönetmelikle, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarındaki kamera-kayıt sistemlerine ilişkin yeni bir dönem başlıyor.

Yönetmeliğin amaçları ve uygulama takvimi

Yeni sistem, montaj yapıldığı andan itibaren sistemlerin çalışır durumda olduğunu ve 112 ile iletişimin kurulduğunu tespit edecek. Böylece insan odaklı daha güvenli seyahatler sağlanacak. Biyometrik kimlik doğrulama sisteminden kaynaklanan bir nedenle tanılama ve doğrulama işleminin yapılamadığının tespit edilmesi halinde sistemin çalışmadığı tarihlerde kurumlarca gerçekleştirilen eğitimlerin devam durumlarının tespiti, kameralı görüntüleme sistemi ile yapılacak.

Yeni düzenlemeyle cihaz tedariği ve montaj faaliyetlerini yürüten firmalar birbirinden ayrılıyor. Ayrıca cihaz setleri standart hale getirilirken, cihaz ve araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından kolay takip sağlanıyor. Uygulama, okul servisleriyle başlayacak, ardından da toplu taşıma araçlarına takılacak. Cihaz bilgileri, seri numaraları ile eşleşerek izlenebilir hale getirilecek.


Montaj işlemleri bugün başlıyor

Söz konusu cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan; "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi'ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Bunun yanında, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının da yolu açılacak.


Acil çağrı merkezi ile doğrudan bağlantılı olacak

Montajın yapıldığı andan itibaren sistemlerin çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilecek. Cihazlardaki uygun maliyetli SIM kartlar vasıtasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ile veri iletişimi tesis edilerek, insan odaklı daha güvenli seyahat sağlanacak.

Düzenlemeyle, cihaz tedarikinden sorumlu firmalar ve montaj faaliyetini yürüten firmalar birbirinden ayrılacak. Cihaz setleri standart hale getirilecek. Araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli cihaz montajı yapılacak. Cihaz-araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi daha kolay hale gelecek.

Uygulamaya okul servisleriyle başlanacak, sonrasında tüm toplu taşıma araçları da dahil olacak. Cihaz bilgileri, araçların şasi numaraları ile eşleştirilecek ve izlenebilecek.



#okul servisi
#toplu taşıma
#Kamera Zorunluluğu
#takip cihazı
#acil durum butonu
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