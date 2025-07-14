Yönetmeliğin amaçları ve uygulama takvimi

Yeni sistem, montaj yapıldığı andan itibaren sistemlerin çalışır durumda olduğunu ve 112 ile iletişimin kurulduğunu tespit edecek. Böylece insan odaklı daha güvenli seyahatler sağlanacak. Biyometrik kimlik doğrulama sisteminden kaynaklanan bir nedenle tanılama ve doğrulama işleminin yapılamadığının tespit edilmesi halinde sistemin çalışmadığı tarihlerde kurumlarca gerçekleştirilen eğitimlerin devam durumlarının tespiti, kameralı görüntüleme sistemi ile yapılacak.

Yeni düzenlemeyle cihaz tedariği ve montaj faaliyetlerini yürüten firmalar birbirinden ayrılıyor. Ayrıca cihaz setleri standart hale getirilirken, cihaz ve araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından kolay takip sağlanıyor. Uygulama, okul servisleriyle başlayacak, ardından da toplu taşıma araçlarına takılacak. Cihaz bilgileri, seri numaraları ile eşleşerek izlenebilir hale getirilecek.



