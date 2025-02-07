DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 10.852 TL olarak uygulanacak.

Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 7.234 TL olacak.

Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 3.617 TL olacak.

En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı Emekli Sandığı'ndan ise:

Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 14 bin 713 TL olarak uygulanacak.

Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 9 bin 808 TL olacak.

Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 4 bin 904 TL olacak.



